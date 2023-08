Dialog ca pe maidan între Gigi Becali și un fost jucător al Stelei. Au curs jignirile

Dialog de maidan în fotbalul românesc, între Gigi Becali, finanțatorul celor de la FCSB, și un fost jucător al Stelei. S-au reaprins vechi frustrări, care au dat naștere la jigniri în cascadă. Prezent la emisiunea Fanatik SuperLiga, Vivi Răchită l-a atacat pe Meme Stoica. Despre care a spus că este un nimeni.

„Eu nu-i zic Meme îi zic Nene, de la No Name, de la Neica Nimeni. De la Neaoșul Neica Nimeni. De la No Name. Ai văzut ce a zis săptămâna trecută?

Că domnule pentru el Ghencea a murit, că îi plăcea stadionul ăla vechi, cu treptele ălea pe care le-a coborât el cu cinci bodyguarzi în spate să-i dea un pumn unui suporter de la Steaua, sau Ghencea aia când el a pus jucătorii în genunchi în fața galeriei, mă. Noroc că n-a prins generațiile noastre, ce genunchi își lua el”, a spus fostul fundaș.