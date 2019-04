Gigi Becali, împrumuturi cu dobândă uriașă pentru Ioan Niculae. „Asta ca să nu existe discuții”

Gigi Becali a recunoscut că a acordat mai multe împrumuturi clubului Astra Giurgiu, finanțat de Ioan Niculae, și a spus că a făcut-o cu o dobândă foarte mare.





Gigi Becali i-a acordat mai multe împrumuturi lui Ioan Niculae, patronul echipei Astra Giurgiu, iar relația de subordonare financiară a dat naștere mai multor discuții legate de corectitudinea partidei dintre FCSB și Astra Giurgiu. „Roș-albaștrii” s-au impus cu scorul de 2-0, în etapa a 2-a a play-off-ului campionatului intern, pe terenul „alb-negrilor”. „Gazeta Sporturilor” a dezvăluit că Astra a fost împrumutată de Gigi Becali cu câte 300.000 de euri, în două ocazii, apoi giurgiuvenii au mai primit 100.000 de euro. Latifundiarul din Pipera a recunoscut afacerile și pentru a îndepărta suspiciunile a afirmat că sumele acordate împrumut au o dobândă foarte mare.

„Toate împrumuturile au fost date cu dobândă. Cea mai mare din câte se putea. Am luat banii, dar i-am luat cu dobândă. 20% pe an e dobânda, noi am luat pentru 3 sau 4 luni câteva mii de euro. Am dat cu dobândă, credeți-mă!, tocmai pentru a nu exista discuții”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport. Comisia de Disciplină a FRF anchetează meciul dintre Astra Giurgiu și FCSB, după ce a fost sesizată de oficialii grupării CS „U” Craiova.

Suma fabuloasa! Cati bani a strans la nunta Lia Olguta Vasilescu! Invitatii au deschis larg buzunarul

Pagina 1 din 1