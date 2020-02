Gigi Becali a vorbit despre derby-ul dintre Dinamo și FCSB, ce se va disputa, duminică, de la ora 20.00, pe „Arena Națională”. Latifundiarul din Pipera a recunoscut că i-a ajutat pe suporterii echipei sale să-și procure materialele necesare pentru coregrafie. Becali a vorbit și despre fanii rivalilor din Ștefan cel Mare, despre care a spus că formează o galerie superioară celei „roș-albastre”.

„Le-am dat bani fanilor ca să facă o coregrafie spectaculoasă. Aveam sete de galerie după atâta timp fară fani. Dar nu am dat bani, am cumpărat materiale. Le-am plătit eu, am și facturi.

Să mă ierte fanii, dar e greu să îi întreci pe cei de la Dinamo. E greu cu ei, sunt inventivi. La galerie, mereu au fost peste noi. Galeria lui Dinamo e numărul 1 în țară, peste noi și peste olteni”, a declarat Becali la Digi Sport.

