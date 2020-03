Gigi Becali are de gând să se retragă de la FCSB, dacă echipa nu va evolua, la toamnă, în cupele europene. Finanțatorul „roș-albaștrilor” și-a făcut calculele și a spus că nu vrea să piardă bani și să investească doar pentru a evolua în competiția internă.

„Nu am nevoie de campionat, dacă nu jucăm în Europa. Dacă nu joc la toamnă, la revedere, FCSB! Nu arunc banii în foc. Sau să spună FRF că se pot micșora contractele, să putem rezista un an. Altfel nu poți rezista. Eu nu sunt dispus să pierd 5 milioane de euro pe an.

Iau 3-4 jucători, Coman, Moruțan, Man, Oaidă și Panțîru și îi transfer la un alt club, fac o asociere cu un alt club. Să vedem ce mai putem salva. Dacă vor continua cupele europene, nu ar fi o problemă, dar să vedem dacă participăm. Nu participăm, la revedere. Pe mine mă interesează doar Europa, unde se fac bani, nu titlul! Ce fac, dau bani la jucatori sa se distreze cu Dinamo, Rapid și Chiajna? Cu CFR? Nu, banii mei nu îi arunc”, a spus Becali la Pro X.

