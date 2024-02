Suspiciune de blat la meciul Rapid-Hermannstadt. Gigi Becali, declarații grave la adresa giuleștenilor

Gigi Becali, finanțatorul roș-albaștrilor a făcut o serie de acuzații grave la adresa rivalilor din Giulești și a celor de la Hermannstadt. Patronul FCSB nu-și dorește ca sibienii să intre în play-off, asta după ce a văzut meciul dintre Rapid și Hermannstadt, încheiat cu victoria giuleștenilor (2-0).

Gigi Becali, acuzații grave la adresa adversarilor din Giulești

Deși nu a precizat cu subiect și predicat, Gigi Becali a dat de înțeles că sibienii, în cazul în care s-ar califica în play-off, nu și-ar apăra corect șansele în fața echipei patronate de Dan Șucu. Inițial, patronul roș-albaștrilor s-a ferit să spună că elevii lui Măldărășanu au făcut un „non-combat” în Giulești. „Unii spun că a fost omenie, dar nu cred că mai se face asta”, a opinat Becali.

Ulterior, latifundiarul din Pipera a fost ceva mai concis și lăsat să se înțeleagă că Hermannstadt i-ar ajuta pe vișinii în eventualitatea unei confruntări în play off-ul din Superliga.

„Mai multe n-are rost să vorbim”

„Deja socotesc că am bătut Rapid. E diferență mare de valoare. Da, Rapid joacă foarte bine (n.r – ironic). Așa zice lumea. Stau eu să comentez ce joacă Rapid?! Noi vom bate, pentru că suntem foarte valoroși.

Mai multe nu are rost să vorbim… Are 5 victorii… A luat 3 puncte cu Mititelu, care a făcut prostiile pe care le-a făcut când a schimbat, cu Dinamo iar așa. Nu știu ce meci tot așa… Bravo Rapidului că are 5 victorii. Nu mă bag la alte…

Nu știu eu. Nu mă bag la omenie. Când e vorba de omenie, nu mă bag. Nu am spus așa ceva. Mulți au vorbit și au spus că a fost omenie, dar nu cred. Din punctul meu de vedere, nu mai există omenie în fotbal. Alții zic, dar eu nu cred. Eu râd. A fost un meci care a părut omenie (n.r. râde). Dar eu nu cred. Toți vor în play-off. Dar eu nu am nicio altă treabă. FCSB e lider detașat”, a spus Gigi Becali.

Gigi Becali ar vrea o confruntare cu Dorine Munteanu în play-off

Cât despre ultima echipă clasată pe locurile de play off. Gigi Becali a precizat că nu ar vrea ca Hermannstadt să ocupe această poziție. În accepțiunea latifundarului din Pipera, echipele plasate pe locurile 5, respectiv 6 în play-off nu mai au pentru ce să tragă. În locul celor de la Hermannstadt, Becali l-ar preferea pe Dorinel Munteanu, Craiova lui Mititelu, Sespi sau chiar U Cluj.

„Alții zic, nu eu. Eu nu cred. Dar nu mai vreau. Dacă e ca ei? Eu nu cred, dar dacă e ca cei care spun că a fost omenie? Eu zic «Voi sunteți nebuni?». Dar poate sunt eu fraier. Eu nu cred așa ceva.

Dar în play-off e posibil să fie omenie. E posibil. Dacă ești pe 6 sau 5 în play-off, la ce mai tragi? O să fie omenie de omenie. Aș vrea ca în play-off să fie Mititelu sau Oțelul. Chiar și U Cluj sau Sepsi”, potrivit GSP.