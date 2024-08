Economie Gigantul industriei jucăriilor Hasbro s-a lansat în afaceri cu resturi de pânză







Afacerea Hasbro a fost pornită în urmă cu 100 ani de trei frați polonezi care au emigrat în Statele Unite și care au valorificat resturile textile obținute de la fabrici. În prezent, Hasbro este unul din principalii producători de jucării, care au marcat copilăria a numeroase generații.

Hasbro își are originile într-o întreprindere fondată în Providence, Rhode Island, în 1923 de Henry, Hilal și Herman Hassenfeld. Cei trei frați emigraseră în Statele Unite din Polonia.

Afacerea fraților Hassenfeld consta în valorificarea resturilor textile. Le foloseau pentru a face căptușeli pentru pălării și huse pentru cutii de creioane. În scurt timp, cu opt angajați - toți membri ai familiei - au început să facă singuri cutiile. În 1926, compania a fost fondată sub numele de Hassenfeld Brothers Incorporated. Numele actual, Hasbro este o prescurtate a acestuia.

Hilal Hassenfeld s-a implicat în alte afaceri textile, iar Henry a preluat controlul noii companii. În timpul Marii Depresiuni, Hassenfeld Brothers, compania mamă a Hasbro, a avut vânzări anuale de 500.000 de dolari din vânzarea cutiilor de creioane și a penarelor cu fermoar umplute cu rechizite școlare.

Furnizorul companiei de creioane a decis însă să își mărească prețurile. Așa că Henry a intrat în afacere, iar în 1935 Hassenfeld Brothers a început să producă și creioane. Această linie de produse a furnizat companiei o sursă constantă de venituri pentru următorii 45 de ani.

Debutul în industria jucăriilor

La sfârșitul anilor 1930, frații Hassenfeld au început să fabrice primele jucării, precursoarele actualelor produse Hasbro. A fost o extindere a liniei de rechizite școlare a companiei. Primele oferte includeau seturi medicale și lut de modelat. În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, fiul mai mic al lui Henry, Merrill, a creat un set cu lanterne și măști de gaz de jucărie.

Până în 1942, cererea de rechizite școlare a scăzut. Astfel compania a devenit, în principal, un producător de jucării. Dar a continuat să producă și creioane.

Hilal Hassenfeld a murit în 1943, moment în care Henry Hassenfeld a devenit CEO, iar fiul său, Merrill Hassenfeld, președinte. În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, compania a început să folosească plasticul pentru a fabrica jucării. O schimbare preluată rapid și de ceilalți producători.

După război, Merrill a început să comercializeze un kit de machiaj pentru fete după ce a văzut cum fiica sa de patru ani se juca cu bomboane ca și cum ar fi fost ruj și fard de obraz. A avut succes garantat.

În 1952 a urmat un alt hit – Mr. Potato Head, care a devenit prima jucărie folosită în clipuri publicitare la televizor.

În 1954, Hassenfeld a dat însă marea lovitură - a obținut licența pentru producerea de jucării după personajele Disney. Ca urmare, până în 1960, veniturile companiei au ajuns la 12 milioane de dolari. Iar Hassenfeld Brothers a devenit una dintre cele mai mari companii de jucării din SUA.

Apariția Hasbro Industries

Henry Hassenfeld a murit în 1960. Merrill Hassenfeld a preluat controlul complet al companiei mamă. Fratele său mai mare, Harold Hassenfeld, a continuat să conducă operațiunile de fabricare a creioanelor.

A umat din nou un produs de succes pe care lumea îl asociază automat cu Hasbro - G.I. Joe. Ideea a apărut în 1963 când un agent vânzări a sugerat o asociere cu un program de televiziune despre United States Marine Corps. Produsul a fost lansat pe piață în 1964 și a adus vânzări de 40 de milioane de dolari. Practic a reprezentat aproape două treimi din vânzările totale ale companiei.

Compania și-a schimbat numele în Hasbro Industries în 1968. Vânduse deja jucării sub numele de marcă Hasbro de ceva timp, așa că schimbarea a fost facilă.

A urmat și listarea pe bursă. Însă, doar o mică parte din acțiunile Hasbro au fost puse pe piața deschisă. Majoritatea participației a rămas în mâinile familiei Hassenfeld

Hasbro rezistă pe piață

În 1969, din cauza dezaprobării publice față de jucăriile de război, alimentată de deziluzia cu privire la Războiul din Vietnam, G.I. Joe, încă liderul în vânzări al companiei, a fost „reambalat”. I s-a dat o aură mai de aventurier și s-a tăiat din aerul militar.

Hasbro și-a diversificat constant activitatea. A achiziționat o companie de producție de televiziune din Baltimore, care producea și jucării. A deschis un lanț de de grădinițe sub franciză, sub numele "Romper Room". A fost însă o decizie greșită, Hasbro ieșind din afacere după cinci ani. O altă eroare a fost investiția în linia de vase de gătit Galloping Gourmet.

În 1970, Hasbro a fost nevoită să retragă două produse de pe piață care s-au transformat în dezastre de relații publice. Javelin Darts, săgeți cu vârfuri de metal, și un balon umplut cu propan le-au dat mari bătăi de cap.

Hasbro a reușit să revină în prim-plan în anii '80 prin lansarea unor noi linii de jucării. Au avut un succes uriaș cu vehiculele Transformers și păpușile My Little Pony, conform fundinguniverse.

În anii ce au urmat, compania și-a consolidat poziția în fața rivalilor de la Matel printr-o serie de achiziții. A cumpărat rând pe rând Milton Bradley Company, Tonka, Parker Brothers, Wizards of the Coast etc.

Hasbro a lansat și noi linii de produse bazate pe francize populare, cum ar fi Star Wars, Marvel și Transformers. Astfel, compania a reușit să rămână relevantă și competitivă într-un peisaj de piață în continuă schimbare, adaptându-se la noile tehnologii și tendințe din industrie. În prezent, Hasbro are o capitalizare de piață de 9,12 miliarde de dolari și este unul din liderii pieței de jucării atât în SUA, cât și la nivel mondial.