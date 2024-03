Gigantul auto care va folosi roboți umanoizi în procesul de producție a mașinilor

Mercedes testează utilizarea roboților umanoizi pentru a atenua deficitul de forță de muncă. Roboții Apollo, dezvoltați de compania de robotică Apptronik, au început să lucreze la fabrica Mercedes din Kecskemét (centrul Ungariei).

Pentru sarcinile repetitive și cu calificare redusă, Mercedes ar putea folosi roboți umanoizi.

Producătorul auto testează mașina Apptronik pentru a vedea dacă poate livra piese pe liniile de producție, sprijinind forța de muncă umană.

Robotul umanoid de la compania de robotică Apptronik, numit Apollo, a fost pus la lucru la fabrică în cadrul unui experiment. Robotul este un robot umanoid biped, de 160 de kilograme, special conceput pentru a participa la producția din fabrică, potrivit Financial Times.

La fabrica Mercedes, sarcina actuală a lui Apollo este de a livra piese pe liniile de producție pentru muncitori.

Robotul ar fi important și la Kecskemét, deoarece Mercedes spune că la uzina din Ungaria există de ani de zile un deficit de forță de muncă.

Șeful de producție al Mercedes a declarat:

„Aceasta este o nouă frontieră și dorim să înțelegem potențialul atât al roboticii, cât și al producției de automobile.

Scopul este de a umple golurile de forță de muncă în domenii precum munca cu calificare redusă. Este vizată și munca repetitivă și solicitantă din punct de vedere fizic. De asemenea, ne dorim să îi eliberăm pe membrii echipei noastre foarte calificați de pe linia de producție pentru a construi cele mai bune mașini din lume”, a declarat șeful de producție al Mercedes, Jörg Burzer.

We are ecstatic to be collaborating with @MercedesBenz to empower staff in its manufacturing facilities with state-of-the-art technology that automates physically demanding, repetitive and dull tasks that people don't want to do. Stay tuned, this is just the beginning. pic.twitter.com/jIXj8uGTKh

— Apptronik (@Apptronik) March 15, 2024