Gigă Hagi, prins în centrul unui scandal cu apropouri sexuale

Fostul fotbalist Sorin Răducanu (foto) a aruncat vorbe grele către cel mai mare fotbalist român din istorie, despre care a spus că a divorțat din cauza unei realții pe care ar fi avut-o cu Darius Handrea.





Cunoscut pentru atacurile pe care le lansează către diverse personaje din fotbalul românesc, Sorin Răducanu, fost fotbalist trecut și pe la Dinamo, „a detonat”, ieri, o bombă. Invitat la emisiunea GSP Live, el a vorbit despre relațiile pe care Gheorghe Hagi le-ar fi avut cu doi dintre prietenii săi cei mai buni.

„De sub plapumă se ițesc două capete”

„Era până în 1989, la Sinaia. Erau mai multe vile între hoteluri. La una dintre vile, erau în vacanța de iarnă Hagi, Belodedici, Balint, doctorul Amer Dințarul și Gigi Becali. M-am dus și eu și eram mai euforic, țipam pe acolo La mulți ani! și întrebam unde e Hagi. Ceilalți au zis În camera aia și strigau Nu intra! Eu nu am ținut cont și am deschis ușa camerei, iar de sub plapumă se ițesc două capete, domnul Gică și domnul Dințar. Eu le tot ziceam La mulți ani! iar ei spuneau Hai că vorbim, lasă-ne în pace! Mai vorbim. Înainte de prima soție, Hagi a stat 2-3 ani în casă cu un bărbat, Darius Handrea. De ce a divorțat Hagi de prima nevastă?! Din cauza lui Handrea!”, au fost afirmațiile năucitoare ale lui Răducanu.

„Dințarul” este sirianul Amer Al Mouzayen, un medic stomatolog stabilit în România, care și-a deschis în anii 90 un cabinet de profil. El este prieten cu Gică Hagi și Gabi Balint, și a fost ajutat financiar de cei doi, pentru a începe această afacere. Darius Handrea este unul dintre cei mai buni prieteni ai „Regelui”, omul care i-a coordonat afacerile fostului internațional român.

„Este rușinos și totodată degradant”

Gică Hagi s-a căsătorit în 1990 cu Leni Celnicu, dar relația s-a încheiat la puțin timp din cauza nepotrivirii de caracter. Ulterior, „Regele” s-a căsătorit cu Marilena Vlahbei, în 1995. La câteva ore după afirmațiile făcute de Sorin Răducanu, Hagi a reacționat întrun comunicat de presă. „Este rușinos și totodată degradant nivelul la care s-a ajuns, de a se crea această mizerie cu singurul scop de a denigra!”.

S-a remarcat pentru că n-a fost votat de nimeni

Sorin Răducanu a fost candidat la alegerile pentru șefia FRF și a devenit cunoscut pentru planurile fanteziste pe care expunea.

Fostul fotbalist ar fi dorit ca UEFA să dezafilieze federația, pentru ca el să poată face ordine pe plan intern. În 2014, Răducanu n-a strâns niciun vot. Pentru el nu și-a exprimat opțiunea nici clubul care îi dăduse recomandare, pentru a se putea înscrie în cursa electorală. Ieri, Răducanu l-a atacat și pe Mircea Lucescu, despre care a spus că a făcut performanță doar în fotbalul din țări corupte, ca România și Ucraina.

BREAKING NEWS! Decizie in cazul lui Dumitru Dragomir!

Pagina 1 din 1