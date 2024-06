Sport Porumboiu, scandal cu Gică Popescu. Vorbe grele pentru fostul căpitan







Gică Popescu a fost făcut „nesimțit” de Adrian Porumboiu, care nu a fost convocat pentru meciul de retragere al Generației de Aur organizat pe Arena Națională pe data de 25 mai.

Gică Popescu, făcut „nesimțit” de fostul arbitru Porumboiu

Adrian Porumboiu, fost mare arbitru și patron al celor de la FC Vaslui, l-a atacat pe Gică Popescu, implicat în organizarea galei Generației de Aur. Inițial a fost chemat să oficieze partida, însă Ion Crăciunescu și Cristi Balaj au fost aleșii.

„Gică Popescu este un nesimțit! Am fost sunat de Crăciunescu să vin, înțelegerea fiind să arbitrăm fiecare câte o repriză. Am acceptat, însă apoi nu știu exact ce s-a întâmplat, nu am mai fost contactat. Ca fotbalist, Gică Popescu a fost uriaș, însă ca om, este un nesimțit! Eu am fost domn cu el, l-am și ajutat în 2012”, a declarat Porumboiu.

Sursa foto: Facebook

Până la urmă Crăciunescu ar fi fost vinovat

Gică Popescu i-a spus lui Poprumboiu că nu și-a mai dorit Crăciunescu să fie prezent la eveniment:

„După partida de pe Arena Națională, am vorbit cu Popescu prin mesaje, iar el mi-a spus că nu și-a mai dorit Crăciunescu să fiu acolo. Cea mai grea povară este recunoștința. Când jucau fotbaliștii din Generație de Aur, Cristi Balaj era UTC-ist, de abia își începea cariera în arbitraj”, a mai explicat Adrian Porumboiu.

Ionel Ganea a ieșit la atac, numindu-l pe Gică Popescu „o mare dezamăgire ca om”, spunând și că pe fostul mare internațional „îl interesează doar lovelele, dacă ies, ești prietenul lui cel mai bun, e fiert pe «cașcaval»”.

Meciul de retragere al Generației de Aur a stabilit un nou record de asistență pentru meciurile jucate pe Arena Națională. 54.967 de spectatori au fost prezenți în tribunele stadionului la meciul în care Gheorghe Hagi și ceilalți componenți ai Generației de Aur au jucat pentru ultima dată în fața suporterilor români, potrivit gsp.ro.