Gheorghe Sion - „Părintele Plugușorului”. De când datează cunoscutul obicei românesc

Gheorghe Sion - „Părintele Plugușorului”. An de an, de pest 150 de ani, am auzit în fiecare Ajun de Anul Nou, „Plugușorul”. Nu mai ținem însă minte autorul.

Gheorge Sion este un monument al culturii române. Au rămas de la el, versuri adânc săpate în marmura memoriei neamului românesc.

Gheorge Sion - un moldovean de stirpe boierească, a studiat și a lucrat la Iași și București

Gheorghe Sion a trăit între 18 mai 1822 și 1 octombrie 1892. Neamul său boieresc provenea din Vaslui, dar el s-a născut la Vama Țureni-Cernăuți în Bucovina istorică. Tatăl său era boier mare vasluian, paharnic, dar scăpătat. Mama sa era fiica unui eterist celebru, Gheorghe Schina.

Tânărul Gheorghe Sion studiază la moșia părintească, apoi la București. Va ajunge la Iași, pentru a-și ajuta tatăl, lucrând și la Departamentul Dinlăuntru la Iași. Va ajunge în Divanul de Întărituri, un fel de ANI al zilelor noastre până în 1856. Din 1857, căsătorit cu Eliza Mărculescu, ajunge la București.

Gheorghe Sion - autorul „Plugușorului” și „Limba românească”

Gheorghe Sion a publicat „Din poesiile lui George Sion” la Tipografia „Iosif Romanov”, în anul 1857. Aici se regăsește celebra poezie „Plugușorul”, cu versurile pe care le știm. Cu toții am cântat „Astăzi anul se-nnoiește/ Plugușorul se pornește”. Așadar, colindul Plugușorului este la origine o poezie cultă. Cam în aceeași perioadă Vasile Alecsandri publicase „Miorița”, în colecția sa de „poezii poporale ale românilor” și apoi „Hora Unirii”.

Cealaltă poezie, la fel de celebră precum a basarabeanului Alexei Mateevici, este „Limba românească”: „Mult e dulce și frumoasă/Limba ce-o vorbim/Altă limbă-armonioasă/Ca ea nu găsim.” Prea puțină lume își mai amintește astăzi de Gheorghe Sion.

Drama unui poet

Gheorghe Sion a fost tatăl lui Demir, un tânăr talentat, înzestrat pentru studii clasice. Acesta a decedat la 23 de ani, grăbind sfârșitul tatălui său. Alte două fiice ale sale au devenit soțiile unor oameni de mare valoare. Florica Sion s-a căsătorit cu unul din cei mai mari pictori de peisaje marine și diplomați români, Eugeniu Voinescu. Marica Sion s-a căsătorit cu fiul lui Ion Luca Caragiale, Mateiu, autorul „Crailor de curte veche”, deși Marica era mai mare cu 25 de ani decât soțul său.

Dincolo de aceste aspecte ale vieții personale, Gheorghe Sion rămâne autorul unor bijuterii ale poeziei și simțirii românești.