Gheorghe Hagi nu vrea să se implice la echipa națională a României. De ce varianta este una imposibilă

Deși mulți specialiști l-ar vedea pe banca națională a României, Gheorghe Hagi nu are de gând să înceapă un al doilea mandat la prima reprezentativă. „Regele” a afirmat că este implicat într-un proiect fotbalistic, cel al Academiei care îi poartă numele, și nu este tentat de ideea de-a reveni selecționer.

Varianta este și una extrem de greu de concretizat, ținând cont că Federația Română de Fotbal (FRF) este condusă de Răzvan Burleanu, care are relații foarte proaste cu majoritatea componenților „Generației de Aur”.

Gheorghe Hagi nu vrea să mai audă de echipa națională a României, ca selecționer

„Altă întrebare. Nu… Încă sunt angrenat în fotbalul românesc, am un proiect și dezvolt alt proiect. Eu muncesc, eu mai am alt serviciu. Sunt implicat. Am fost un moment selecţioner, un moment.

Eu doar mi-am spus părerea, ca fost mare jucător care a jucat pentru România. Da, e foarte simplu să spun că vreau să mă calific la Europene şi mai trec doi ani…

Eu sunt în sprijinul fotbalului românesc, automat şi al Federației. Furnizez cei mai mulţi jucători. Muncesc zilnic, am format, am scos jucători care au venit. Am format. E foarte greu să vezi lumina. N-o văd mai uşor, ci mai greu, dacă lucrurile nu se fac aşa cum trebuie, dacă nu găsim jucătorii foarte buni”, a spus Gheorghe Hagi, pentru Telekom Sport.

„Regele” a trecut prin Infernul barajului cu Slovenia

„Ne lipsesc rezultatele și performantele. La juniori se mai poate, dar la echipa mare trebuie construită o echipă puternică. Trebuie să ai experienţă, trebuie să ştii să o faci”, a mai afirmat patronul și antrenorul echipei Farul Constanța.

Gică Hagi a fost selecționerul echipei naționale în anul 2001. El a preluat prima reprezentativă imediat după ce s-a retras din activitatea de jucător. Cu el la timonă, „tricolorii” au ratat calificarea la Campionatul Mondial din 2002, după un baraj cu Slovenia, scor 1-2 și 1-1.