Gheorghe Falcă denunţă Guvernul spunând că le cere primarilor banii înapoi pentru cheltuielile sociale

Gheorghe Falcă, primar al Aradului a precizat pentru PSNews.ro că Guvernul cere aceste sume înapoi pentru a-și acoperi cheltuielile mari și că decizia nu poate fi contestată, deoarece intra în Legea Bugetului.





Falcă: "Eu personal am primit acum o săptămână această adresă. Ulterior, am întrebat în stânga și-n dreapta și toți colegii mi-au spus că și ei au primit acea hârtie, confirmând ceea ce am spus în urmă cu câteva luni, și anume că Guvernul închide bugetul pe noi. Ați văzut că au luat trei miliarde de euro împrumut, pentru a gestiona bugetul de stat. Neavând bani, mai i-au încă o dată bani de la noi. Până acum, Guvernul României, ca toate guvernele din lume, plăteau persoanele cu handicap și pe însoțitorii acestora. Sunt politici naționale în acest domeniu", afirmă liberalul.

Guvernul nu mai are bani?

"De anul acesta, Guvernul neavând bani, a transmis aceste cheltuieli administrației locale, dar le-a transmis odată cu bugetul. Deci nu în ianuarie, nu în februarie, nu în martie. În aceste luni, conform legii, dânșii au plătit aceste salarii. În momentul în care s-a aprobat bugetul, au lăsat o portiță și au spus că o să ne ia banii pe ianuarie, februarie, martie și să plătească primăriile în locul Guvernului în aceste 3 luni. Asta înseamnă că în Arad ni se iau 1,8 milioane de euro, cum ni s-a mai luat anul acesta 12 milioane de euro.

Dacă continuăm în ritmul acesta, toți banii pe care îi aducem din Europa, ni-i ia Guvernul României ca să-și acopere cheltuielile care au crescut, afectând investițiile. Din păcate, nu există nicio variantă să contestăm decizia pentru că este în Legea bugetului, este aprobată”, a precizat Falcă pentru sursa menţionată.

Iubitul Elenei Udrea il face PRAF pe Ilie Nastase! Adrian Alexandrov a izbucnit DUR: Si-a pierdut mintile!

Pagina 1 din 1