Gest uluitor făcut de doi adolescenți care au găsit un portofel. Proprietarul a rămas fără cuvinte

Un gest excepțional, ieșit din comun, au făcut doi elevi care se află în clasa a IX-a. Adolescenții au mers 15 kilometri cu bicicletele pentru a înapoia un portofel proprietarului care îl pierduse.

Omul care a pierdut portofelul a povestit că în dimineața zilei de 17 mai a mers cu câțiva colegi de serviciu să bea o cafea la un restaurant din Marginea, județul Suceava.

Câteva ore mai târziu, când a vrut să meargă la masa de prânz, a descoperit că nu mai are portofelul.

„Am căutat peste tot, nimic! Atunci m-am gândit că probabil l-am pus pe mașină când am plecat de la cafea, am uitat și s-a pierdut. Deja îmi programam să merg după muncă la poliție, să-l declar pierdut și să-mi refac actele. Aveam buletinul, permisul de conducere – sunt șofer profesionist, atestatul profesional și vreo 700 de lei”, a povestit Valentin pentru monitorulsv.ro.

După masă, a fost sunat de mama lui, care i-a spus că acasă la el, la Horodnic de Jos, au venit doi copii și au adus portofelul intact.

Proprietarul i-a căutat pe copii

„Am împrumutat bani de la un coleg și am plecat imediat spre casă, cu gând că-i găsesc pe copii pe drum și pot să le mulțumesc. N-am dat de ei. Când am ajuns acasă, m-am uitat pe camere și i-am văzut. Am postat pe Facebook o imagine mai îndepărtată cu ei, cu rugămintea ca cine îi cunoaște să mă anunțe. M-a contactat cineva din zonă, Florin Lungu, și mi-a cerut o fotografie mai de aproape. I-am trimis printr-un mesaj privat și m-a ajutat să-i găsesc pe băieți. Ieri (n.r. joi, 19 mai) am fost la ei acasă, în Horodnic de Sus, să le mulțumesc”, a spus Valentin Franiuc.