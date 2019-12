„Voluntari în Europa” a pus cap la cap un lanț de acțiuni de bunătate față de șoferii de tir care își vor petrece Sărbătorile de iarnă departe de casă și de familiile lor. Români stabiliți pe tot continentul s-au oferit să le ofere o masă caldă, tradițională, chiar și cazare, celor care se asigură că darurile lui Moș Crăciun ajung sub brazii împodobiți.

„Ei, șoferii de tir, ne-au dat ocazia să fim mai omenoși, să ne ajutăm între noi!

Tot ei sunt adevăratul Moș Crăciun.

Nu puțini dintre ei vor petrece sărbătorile pe drumuri, transportând cadouri sau marfa pentru rafturile magazinelor.

Știu că nu doar ei muncesc de Crăciun sau Revelion, dar ei vor fi singuri într-o cabină de camion, staționați undeva departe de familie sau colegi de serviciu.

Luați-vã aripile dragii mei #roOameni și mergeți să-i căutați pe adevărații Moși Crăciuni.

O invitație la masa de Crăciun sau Revelion poate că va fi refuzată,dar o felie de cozonac, un ceai cald și o conversație va fi bine primită de orice șofer care muncește de Sărbători.”, a scris o femeie pe grupul amintit. Apelul ei nu a rămas neauzit.

Sute de mesaje au curs în cascadă, Diaspora realizând astfel o campanie „de omenie” fără precedent.

„Paul Mihalcea Suedia, zona de sud, Hässleholm. Mâncare și cazare dacă este nevoie. Sărbători fericite!

Pencu Gabriela Buna seara si felicitări pentru ceea ce faceți. Sotul meu este șofer pe tir si anul acesta nu vine de Crăciun acasa. Este in Norvegia si nu cred ca exista familii de romani in zona lui. Va doresc sărbători liniștite si sa continuați actiunile incepute. Nu va opriți, pt ca este extraordinar ceea ce faceți.

Amy Danny Este prima data când vad asa o mobilizare față de șoferi aflați in dificultate sau departe de cei dragi de sărbători, nu am mai văzut niciodată astfel de mobilizare in nici o tara pe nici un site, ma bucur sa vad ca ce e romanesc nu piere si a fi roman in aceste circumstanțe este o mandrie, felicitari.

Tatiana Perna Pentru cine este in zona #Lugano, Elvetia, ii invit cu drag la noi la masa in perioada sărbătorilor de Craciun

Francisc Kolozsvari Mentionez ca s-a antamplat an Italia sa merg la masa la bistriteni de Craciun .

Ioan Puscasu Valabil ptr cine va fi la Miramont de Guyenne -47800 FR sau imprejurimi vin sa va iau ptr craciun si revelion

Dana Monica PENTRU CINE ESTE IN ZONA SIENA TOSCANA ITALIA ,II INVIT LA MASA IN PERIOADA SARBATORILOR .SARBATORI FERICITE TUTUROR ROMANILOR DE PRETUTINDENI!!!

Ionela Ivan Ma unesc si eu ,dacă cineva e in Madrid sau împrejurimi intre 24 si 27 Decembrie invitat la masă (chiar de nu este ca acasă).”, sunt câteva dintre mesajele publicate pe grup.

