Vladimir Putin se teme să nu fie trădat. Nimeni din Ministerul Afacerilor Interne nu are voie să plece din țară, nici măcar în vacanţă

La câteva ore de la anunțul președintelui rus Vladimir Putin că a ordonat o „mobilizare parțială” pentru războiul din Ucraina, zeci de mii de bărbați ruși au început să fugă din țară. Mulți au plecat în fostele republici sovietice sau în Turcia, care încă acceptă ruși.

Potrivit Novaya Gazeta Europe, citând o sursă din Serviciul Federal de Securitate al Rusiei, FSB, au plecat peste 26o.000 de oameni, un număr, dacă ar fi exact, ar fi aproape de cel invocat de Putin, şi anume 300.000.

Aflat în faţa acestei situații, Vladimir Putin a dat ordin ca nimeni din Ministerul Afacerilor Interne să nu aibă dreptul de a pleca din ţară, nici măcar în vacanţă.

Mai exact, angajații Ministerului rus al Afacerilor Interne au primit interdicția de a călători în străinătate. Decretul privind interzicerea călătoriei a fost semnat de ministrul de Interne Vladimir Kolokoltsev, a informat Nexta vineri, 30 septembrie, pe Twitter.

De asemenea, toți polițiștii care au acces la secrete de stat au primit ordin să predea pașapoartele.

In #Russia, employees of the Ministry of Internal Affairs were forbidden to travel abroad

The decree on the travel ban was signed by Interior Minister Vladimir Kolokoltsev. All police officers with access to state secrets were ordered to hand over their passports. pic.twitter.com/d0WaUJtqxp

