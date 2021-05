În prima zi de Paști, preoții din Galați au oferit coșuri cu produse pascale cadrelor medicale aflate la datorie. Preoții au mers personal în spitale pentru a înmâna cadourile.

„Preoții din Protopopiatului Galați au oferit astăzi coșuri cu daruri pascale cadrelor medicale aflate la datorie în spitalele din municipiul Galați”, au anunțat, pe Facebook, reprezentanții Arhiepiscopiei Dunării de Jos.

Pe pagina de Facebook a Arhiepiscopiei Dunării de Jos au transmis un mesaj și oamenii legii care au participat la slujba de Înviere de la Catedrala Arhiepiscopală din Galați.

„Aseară, pentru prima dată, am văzut cum tineri, adulți și bătrâni stau neclintiți și așteaptă liniștiți ca Lumina Sfântă să vină la ei. Nimeni nu s-a îmbulzit, nimeni nu s-a repezit în față, nimeni nu a strigat, nimeni nu a râs, nimeni nu a tras de veșmintele preoților, nimeni nu a forțat dispozitivul de jandarmi. Ne-am uitat unii la alții și prin măști ne-am zâmbit, iar unde am constatat că măștile sunt uzate sau lipsesc, am dăruit noi măști, astfel încât fiecare să se simtă în siguranță”, au povestit jandarmii gălățeni.

Arhiepiscopul Dunării de Jos, Casian, a săvârşit, în Joia Mare, rânduiala spălării picioarelor a 12 copii

Arhiepiscopul Dunării de Jos, Casian, a săvârşit, în Joia Mare, rânduiala spălării picioarelor a 12 copii, un obicei păstrat, cu sfinţenie, an de an, amintind de fapta Mântuitorului Iisus Hristos care a spălat picioarele apostolilor.

În Joia cea Mare a Săptămânii Sfintelor Pătimiri, la Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi a fost săvârşită, conform rânduielii liturgice din Biserica Ortodoxă, slujba Sfintei Liturghii a Sfântului Vasile cel Mare unită cu Vecernia, în cadrul căreia a fost sfinţit Sfântul Agneţ, din care se va pregăti şi se va păstra, pe Sfânta Masă, în tot timpul anului, Sfânta Împărtăşanie ce va fi oferită celor bolnavi şi copiilor.

Cu acest prilej, mai mulţi copii şi credincioşi participanţi la slujbă au fost împărtăşiţi de către arhiepiscopul Casian cu Sfintele Taine.

La finalul Dumnezeieştii Liturghii, chiriarhul Dunării de Jos a împlinit, după tradiţie, rânduiala spălării picioarelor.

În acest an, beneficiarii acestei rânduieli ritual au fost 12 copii de la Şcoala Gimnazială nr.1 din localitatea Rediu, judeţul Galaţi, cu vârste cuprinse între 7 şi 10 ani, proveniţi din familii cu posibilităţi materiale reduse.