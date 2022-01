Germania trimite o undă de șoc la Kremlin. Mesajul pentru Putin e clar: ”Suntem pregătiți”

Ministrul de Externe din Germania, Annalena Baerbock, a promis că țara sa va face totul pentru a garanta securitatea Ucrainei în faţa ambiţiilor Rusiei. Șefa diplomației de la Berlin s-a aflat, luni, într-o vizită la Kiev, prima din mandatul său. Cu acest prilej și-a exprimat dorința că autoritățile de la Moscova se vor așeza la masa tratativelor pentru „un dialog serios”, după cum relatează AFP.

„Vom face totul pentru a garanta securitatea Ucrainei, vom face totul pentru a garanta securitatea Europei (…) Suntem pregătiţi să începem un dialog serios cu Rusia”, a spus şefa diplomaţiei germane într-o conferinţă de presă comună cu omologul său ucrainean Dmitro Kuleba.

Această primă vizită a Annalenei Baerbock în Ucraina survine în plină criză geopolitică, pe fondul suspiciunilor cu privire la intențiile Kremlinului de a declanșa o ofensivă militară împotriva Kievului. Un asemenea conflict, declanșat în actualul context geopolitic este de natură să destabilizeze continentul european.

Ucraina achiziționează arme defensive din NATO

La rândul său, Dmitro Kuleba a precizat că în cadrul întâlnirii a fost abordată și problema livrărilor de arme către Ucraina. Discuțiile au avut loc în condițiile în care Kievul a acuzat Berlinul că împiedică furnizarea de armament defensiv în cadrul cooperării cu NATO.

„Știm de unde şi ce fel de arme putem obţine. Ştim foarte bine cum să le folosim pentru a ne apăra teritoriile. Lucrăm la asta în fiecare zi, iar rezultatele nu sunt rele”, a precizat oficialul ucrainean.

Șefa diplomației germane, vizită la Moscova

Marți, la o zi după întrevederea din Ucraina, Annalena Baerbock are programată și o întâlnire cu ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov. Pe agenda discuţiilor se vor afla, cel mai probabil subiecte precum Nord Stream şi comasarea de trupe ruseşti la graniţa cu Ucraina.

„Vom avea o discuţie aprofundată despre problemele internaţionale de actualitate, în special în privinţa concretizării propunerilor Rusiei în legătură cu garanţiile de securitate”, a precizat diplomaţia rusă într-un comunicat.

Lavrov a subliniat într-o conferinţă de presă că în această săptămână aşteaptă „răspunsuri concrete” din partea SUA pe acest subiect.

Tensiuni în creștere între Rusia și Occident

Tensiunile s-au amplificat în ultimele săptămâni între Rusia şi statele din vestul Europei. Occidentul acuză Moscova că a desfăşurat zeci de mii de soldaţi în pregătirea unui posibil atac asupra Ucrainei.

Pe de altă parte Moscova susține că nu intenționează să atace Ucraina și denunță în schimb, consolidarea NATO la frontierele sale. Moscova nu este de acord ca Alianța să integreze ţări precum Ucraina şi Georgia, pe care Rusia le consideră parte a sferei sale de influenţă.

Drept urmare, Rusia a cerut garanții de securitate în vederea detensionării situației În special a solicitat NATO să se angajeze că nu se va extinde spre Est, o revendicare considerată inacceptabilă.

Tot în acest context, Rusia a cerut Germaniei și Uniuni Europene să grăbească certificarea gazoductului Nord Stream 2. Gazoductul are ca destinaţie Germania și ar dubla capacitatea de export de gaz rusesc pe sub Marea Baltică, până la 110 miliarde de metri cubi pe an, ocolind Ucraina.