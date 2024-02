Germania se confruntă cu o iminentă criză a sistemului de pensii

Germania are mari probleme cu sistemul de pensii. Datele furnizate de guvernul federal relevă că, în pofida decadelor de contribuții, mulți lucrători se vor confrunta cu pensii insuficiente. Apelurile pentru o reformă profundă a sistemului de pensii sunt din ce în ce mai presante. Se evidențiază tot mai clar insuficiența pensiei de stat pentru un trai decent la vârsta înaintată.

Aceasta concluzie este întărită de răspunsul recent al guvernului la o interpelare parlamentară inițiată de deputata Sahra Wagenknecht. Circa o treime din angajații cu normă întreagă din Germania, care se retrag după 40 de ani de serviciu, vor beneficia de o pensie netă lunară sub pragul de 1.100 de euro. În plus, aproximativ șapte milioane de pensionari, anterior angajați cu un venit brut de maxim 3.000 de euro, primesc pensii nete sub 1.400 de euro. Începutul unui dezastru, deși Codul Muncii este un exemplu pentru alte țări

Potrivit Destatis, costul vieții în Germania este destul de ridicat. Acesta este estimat la 2.507 euro pe lună. Dintre care 37% sunt cheltuieli pentru locuință și energie, iar 15% pentru alimente, alcool și tutun (în septembrie 2022). Dacă se calculează pe o bază anuală, costul mediu de trai în Germania este de 30.084 euro. S-au dus vremurile când pensionarii germani umpleau stațiunile din Europa.

Germania, cel mai deficitar sistem din Europa

Wagenknecht intenționează să transforme reforma sistemului de pensii într-o temă centrală. A campaniei electorale a partidului său nou-format, Alianța Sahra Wagenknecht (BSW). „Problema pensiilor reprezintă, fără îndoială, cea mai gravă criză socială a epocii noastre”, a declarat exclusiv pentru Augsburger Allgemeine. Pensii insuficiente, după ani de contribuții, constituie un veritabil scandal social.

„Ne îndreptăm spre o catastrofă a pensiilor cu potențial de destabilizare socială”, a afirmat Wagenknecht, adăugând: „BSW se poziționează ca reprezentantul pensionarilor germani”, conform declarațiilor acesteia, fost membru al Bundestagului și al Partidului Linke. Ea a evaluat sistemul de pensii german ca fiind unul dintre cele mai deficitare din Europa.

Această poziție a fost criticată de Asociația Socială Germană, prin vocea președintelui său, Michaela Engelmeier. Aceasta a contestat calificativul de „cel mai slab sistem”. Evidențiind calitățile sistemului de pensii bazat pe contributivitate, inclusiv varietatea sa largă de beneficii. Totuși, a recunoscut necesitatea îmbunătățirii și stabilizării continue a acestuia.

Guvernul federal face eforturi

“Este greșit să pretindem că sistemul german de pensii este unul dintre cele mai proaste”, a declarat președintele Michaela Engelmeier într-un comunicat. „Pentru că pensia legală cu retribuire este în principiu un sistem foarte bun, cu gama sa foarte extinsă de prestații – de la pensii pentru limită de vârstă, invaliditate și urmaș până la servicii de reabilitare și prevenire. Cu toate acestea, trebuie încă îmbunătățit și stabilizat în continuare”.

Guvernul federal recunoaște necesitatea ajustării sistemului de pensii. „Din acest motiv, în februarie, guvernul va lansa un al doilea pachet de reformă a pensiilor, prin care ne propunem să garantăm pe termen lung nivelul pensiilor în Germania”, a declarat ministrul Muncii, Hubertus Heil (SPD). Această reformă vizează menținerea nivelului pensiilor la cel puțin 48% din salariul mediu pe termen lung și introducerea conceptului de pensie bazată pe investiții în acțiuni, fără a crește vârsta de pensionare legală.