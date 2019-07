Au căutat libertatea în Hamburg, dar au găsit moartea la Jimbolia

Au fost sute de mii de oameni, români şi de alte naţionalităţi, care, în anii comunismului, şi-au încercat norocul la graniţe. Căutau să iasă din ţarcul comunist, din ţările Europei de Est, pentru a ajunge în Occident şi a începe o viaţă nouă în libertate. Numai că legile din statele lor îndreptau armele grănicelor spre interiorul ţării, nu spre exterior, aşa că mulţi dintre cei care au încercat să fugă, trecând ilegal frontierele, au sfârşit ucişi. Evenimentul zilei vă prezintă o serie de mărturii despre reuşită şi eşec, despre fenomenul frontierist din România şi Europa de Est, o lecţie de istorie niciodată predată în şcoli şi un subiect încă ignorat la nivel oficial. Un fragment de istorie recentă care este doar amintit într-unul dintre cele mai importante instrumente în procesul condamnării crimelor comunismului, „Raportul Comisiei Prezidențiale pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România”.





Condamnarea crimelor comunismului s-a făcut, fără acest capitol esenţial din istoria recentă, de formă. Cazul de faţă este proba că dosarele conţin informaţii cruciale şi probe de netăgăduit. Arhive din România, dar şi din străinătate, conţin informaţii despre evenimentele de la graniţele României, din anii comunismului, despre tentativele de fugă din ţară atât ale românilor, cât şi ale celor care au venit în România pentru a-i trece graniţele, în speranţa că pe aici le va fi mai uşor.

În Germania, în arhivele temutei Securităţi est-germane STASI, există dosare complete, inclusiv cu documente în limba română, despre incidente de la graniţele României. Din cercetările noastre, începute încă din anul 2005, au rezultat cel puţin 800 de cazuri de est-germani care au încercat să fugă prin România în Occident. Dintre aceştia, doar circa 250 au reuşit. Restul au fost arestaţi sau şi-au pierdut vieţile. Securitatea est-germană STASI era foarte preocupată de prevenirea tentativelor de fugă ale cetăţenilor est-germani prin ţări prietene precum Bulgaria, Ungaria, Cehoslovacia, România, Polonia şi nealiniata Iugoslavie. Astfel de tentative au fost cu miile. De ce ar fi venit est-germani în România, pentru a fugi în Germania de Vest şi nu încercau să treacă graniţa germano- germană? Simplu. Lipsa de informaţii (nu exista presă liberă şi, evident, nici vreo reţea de socializare) referitoare la stricteţea cu care erau păzite graniţele ţării noastre, pentru a se preveni orice tentativă de părăsire a ţării. La graniţa germano-germano se murea, iar oamenii credeau că încercând alte rute aveau mai multe şanse.

Unii cu norocul, alţii cu tragedia

Este şi cazul profesorului de chimie şi scriitorului est-german Rudolph (Rudolf) Babendererde (41 de ani), care, încurajat de fratele soţiei sale care reuşise să scape pe această cale, a venit în 1972 în România, împreună cu soţia şi fiica de 9 ani, şi a încercat să fugă pe fâşie, pe la Jimbolia.

Scopul lor era să ajungă în Iugoslavia, la Kikinda, unde fratele soţiei îi aştepta, pentru a-i duce mai departe în Germania de Vest, la Hamburg, unde se stabilise cu doi ani înainte. Conform documentelor exis tente în arhiva serviciilor secrete est-germane MfS, BStU BV Rostock AU 160/73 HA Bd.I și II, cumnatul lui Rudolph Babendererde a fost cel care a convins practic familia acestuia să încerce să scape de viața mizerabilă din RDG, fugind în Germania de Vest via România (BStU 00037).

Cumnatul, H.B., încercase să fugă din blocul comunist prin portul Constanța, de unde îi trimisese o vedere surorii sale la 30.06.1971. Între timp, nu a mai dat niciun semn. După un an, în iulie 1972, el a reușit să își anunțe telefonic sora că a stat în închisoare în Timișoara pentru tentativă de trecere frauduloasă a frontierei, apoi a fost eliberat, cu condiția să se prezinte în decurs de trei zile la Ambasada Republicii Democrate Germane din București.

H. B şi un prieten cehoslovac, pe care l-a cunoscut în închisoare, au decis să fugă în Iugoslavia. S-au ascuns într-un lan de porumb din aproprierea localităţii Jimbolia.

Noaptea au trecut frontiera, au reuşit să treacă prin teritoriul iugoslav fără să fie prinşi de Miliţie şi au ajuns la Ambasada Republicii Federale Germane din Belgrad, unde primit pașapoarte provizorii pentru a putea ajunge în Germania de Vest. H.B. s-a stabilit la Hamburg. El îi indica surorii sale, în iulie 1972, să vină în România și să treacă prin același loc prin care trecuse el. Spunea că trebuie doar atenție la sârmele de semnalizare, fiindcă fâșia nu este foarte bine păzită, iar grănicerii nu fac uz de armă...

Planurile

Cei doi soţi Babendererde nu stau prea mult pe gânduri și obțin vize de intrare în țările socialiste Cehoslovacia, Ungaria, România, cu scopul final declarat al unei vacanțe în Bulgaria. Sunt însoțiți și de fiica lor de doar 9 ani. La 5 august pornesc în direcția Bulgaria, de fapt cu intenția clară de a încerca să treacă granița din România spre Iugoslavia. La 11 august ajung în România. Cinci zile după au început să caute locul ideal. S-au dotat cu hărţi, binoclu, busolă, briceag și alte obiecte importante pentru trecere.

Speranţe năclăite în sânge

Speranţele familiei Babendererde au rămas năclăite într-o baltă de sânge, pe fâşie, la Jimbolia, unde profesorul est-german a fost ucis de gloanţele unui grănicer român. Soţia şi fiica au fost reţinute şi ulterior predate securităţii est-germane STASI, soţia ajungând în închisoare. Din acest punct redăm declarația oficială inițială a soției (36 de ani ) despre cele întâmplate, așa cum a fost ea redactată de procurorii români, tradusă de soldatul M. Ion, și transmisă oficialilor est-germani, fiind înregistrată ca document BStU00093 în arhiva amintită.

„În noaptea de 17 spre 18 august împreună cu soțul meu Rudolph Babendererde și cu fiica noastră am încercat să trecem ilegal frontiera de stat din România spre Iugoslavia. În Iugoslavia voiam să ne întâlnim cu fratele meu, domiciliat în Hamburg. Această întâlnire am plănuit-o deja în Germania prin telefon. Din RDG am trecut în Cehoslovacia și apoi în Ungaria, și de aici în România prin punctul de trecere a frontierei Nădlac, la data de 11.08.1972. La data de 17.08.1972 am venit cu mașina de la Timișoara la Jimbolia, unde ne-am dat jos înainte de a ajunge în oraș. Soțul s-a dus să parcheze mașina, apoi s-a întors la noi pe jos. Apoi am stat ascunși în porumb și am așteptat să se întunece. Apoi ne-am îndreptat în direcția graniței cu Iugoslavia. În jurul orei 00.30 am ajuns în aproprierea frontierei. După ce am ieșit din porumb pe arătură am continuat să ne deplasăm târâș pe burtă. Atunci am atins o sârmă întinsă acolo și a început să sune un fel de clopoțel. Imediat au apărut niște soldați care strigau la noi, dar noi nu înțelegeam ce spun. Noi am rămas liniștiți întinși la pământ!!! Soldații au tras câteva focuri în aer și apoi imediat au deschis focul asupra soțului meu care stătea întins pe pământ. Soldații m-au despărțit cu copilul de soțul meu și nu m-au lăsat să mă apropii de soțul meu lovit mortal. El a murit fără ajutor și fără mângâiere după circa 20 de minute“, a notat doamna Babendererde, după reținerea sa.

Proces-verbal la faţa locului

