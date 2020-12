Livrarea, efectuată de companie în primele 203 de locații de administrare indicate de comisarul extraordinar Domenico Arcuri în acord cu regiunile, va continua miercuri și pe 31 decembrie. Sperând într-o vreme bună, dat fiind că gerul care a lovit Peninsula riscă să modifice programul stabilit. Regiuni precum Liguria și Piemont au comunicat deja întârzierea.

Planul de vaccinare începe după polemica provocată de o știre dată deja de ziarul german Bild înainte de Crăciun și care a revenit în prim plan în zilele de vaccinare din 27, 28 și 29 decembrie: Germania a obținut o cotă suplimentară de 30 de milioane de doze de vaccin Pfizer-Biontech, primul care a fost distribuit în UE după unda verde dată înainte de Crăciun de Agenția Europeană pentru Medicamente. Acest lucru a fost confirmat de un purtător de cuvânt al executivului la o conferință de presă la Berlin, subliniind că o comandă „bilaterală” privind un stoc de 30 de milioane, care se adaugă celor peste 55 de milioane deja asigurate de Bruxelles, era un fapt deja cunoscut.

Italia fără un „pachet” de rezervă

O alegere, cea a guvernului german, care ridică mai multe întrebări. Inclusiv certitudinea de a avea, sau nu, suficiente doze pentru a vaccina populația, deoarece în acest moment singurul vaccin autorizat este cel al Pfizer-Biontech, care va fi urmat în curând de Moderna, în timp ce celelalte companii producătoare de vaccin nu au obţinut încă aprobarea. Și acest lucru ar putea prelungi semnificativ timpul necesar pentru a obține imunitatea de turmă. În acest moment, Italia nu a contractat niciun „pachet” de rezervă.

În primul trimestru, Pfizer va furniza 8,7 milioane de doze, la care se vor adăuga 1,3 milioane de Moderna, care vor fi autorizate pe 6 ianuarie. AstraZeneca, care nu a obţinut încă autorizarea, ar trebui să furnizeze doar în primul trimestru al anului peste 16 milioane de doze. Dar ce se va întâmpla dacă aceste 16 milioane de doze, la care ar trebui adăugate alte 24 de milioane în trimestrul următor nu vor fi disponibile până în luna martie? Arcuri a confirmat în ultimele zile că UE negociază o nouă aprovizionare cu vaccinul Pfizer. Pentru Italia acest lucru ar însemna alte 13,8 milioane de doze. 10,8 milioane de doze, şi acestea suplimentare, ar fi furnizate în schimb de Moderna. Numai că termenul de livrare a vaccinului nu este precizat. Acesta este motivul pentru care teama unei întârzieri în campania de vaccinare este reală.

„Cota suplimentară” pentru Germania

Un risc pe care guvernul german a decis, în schimb, să-l evite şi negociază singur acele 30 de milioane de doze în plus. Pe scară europeană, Germania este primul și, deocamdată, singurul stat membru care a formalizat un acord suplimentar cu privire la mecanismul de cotă stabilit de Bruxelles pentru distribuirea celor aproximativ 2 miliarde de medicamente rezervate până acum: 300 de milioane de către Pfizer-Biontech, 400 de milioane de la AstraZeneca, 300 de milioane de la Sanofi-GSK, 400 de milioane de la Johnson & Johnson, 405 de milioane de la CureVac și 160 de milioane de doze de la Moderna, plus încă 200 de milioane în joc în negocierile cu Novavax. Fiecare țară, a spus Comisia, va avea acces la cote pentru medicamente individuale „în funcție de dimensiunea populației sale”. Mecanismul, după cum a reamintit și Ministerul Sănătății, asigură faptul că Italia (aproximativ 60 de milioane de locuitori) are dreptul la o cotă de 13,46% din fiecare aprovizionare cu vaccin. Germania (aproximativ 83 de milioane de locuitori) accesează în schimb 18,6% din dozele diverselor provizii, câștigând în medie 670 de mii de doze pe săptămână cu vaccinul Pfizer-Biontech. Cota suplimentară crește în mod evident puterea de acoperire: conform unei estimări raportate de presa germană, Germania se poate baza 136,8 milioane de vaccinuri deja din luna ianuarie.

Articol de Barbara Fiammeri şi Alberto Magnani

https://www.ilsole24ore.com/art/la-germania-compra-30-milioni-vaccini-extra-dote-ue-l-italia-no-ADO1jZAB

Traducerea Cătălina Păunel