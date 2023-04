Gerard Depardieu acuzat că a abuzat 13 actrițe pe platourile de filmare. Procurorii francezi îl acuză de fapte grave

Site-ul de investigații Mediapart a publicat marți mărturiile a 13 femei care îl acuză pe celebrul actor actor framncez, Gerardf Depardeu, de violențe sexuale, presupus că ar fi fost comise între 2004 și 2022.

Mediapart a publicat, marți, o anchetă în care apar 13 mărturii ale unor femei care îl acuză pe actor de violențe sexuale. Aceste acuzații se adaugă la dosarul în care actorul este acuzat de viol, după o plângere a actriței Charlotte Arnould.

Potrivit anchetei jurnalistice, violențele au avut loc pe platourile de filmare a unsprezece filme și în locații exterioare. Trei dintre victime au depus mărturie în fața instanțelor de judecată fără a depune plângere.

”Unele au renunțat, altele nici măcar nu s-au gândit la asta. Motivul a fost sentimentul că cuvântul lor nu va avea prea mare greutate în fața monumentului cinematografiei franceze. Și că ar putea însemna chiar sfârșitul carierei lor”, se arată în ancheta jurnaliștilor francezi.

Depardeu acuzat de abuzuri

Unele actrițe au preferat să rămână anonime, în timp ce altele au decis să apară sub un pseudonim.

Actrița Sarah Brooks a mers chiar mai departe și l-a acuzat pe Depardieu de tentativă de atingere, când a descris modul în care ar fi fost agresată de actor.

Ancheta mai arată că regizorul Fabien Onteniente a raportat comportamentul nepotrivit al lui Depardieu, chiar impresarului său.

Cineastul a explicat pentru Mediapart că a fost nevoit să îl atenționeze verbal pe Gerard Depardieu, în legătură cu comportamentul pe care îl are față de unele femei.

Gerard Depardieu a negat toate acuzațiile aduse de aceste 13 femei.

”El neagă în mod oficial toate acuzațiile care ar putea intra sub incidența dreptului penal”, a declarat unul dintre avocații care îl reprezintă pe actor, citat de Le Figaro.

Acuzat de viol

În cursul anului 2021, actrița franceză Charlotte Arnould a anunțat că a fost victima unei infracțiuni de viol, presupus a fi comise de Gerard Depardieu, și că acesta este anchetat de procurorii din Franța.

”Sunt victima lui Depardieu… El este pus sub acuzare de un an. Nu mai pot să tac… Este inculpat de un an. El lucrează în timp ce eu îmi petrec timpul supravieţuind. Este posibil ca această declaraţie să fie un şoc imens în viaţa mea, nu câştig absolut nimic în afară de speranţa de a-mi recâştiga integritatea. A continua să tac înseamnă să mă îngrop de vie”, a scris actrița într-un mesaj postat pe o rețea de socializare.