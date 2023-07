George Simion spune că Firea a fost sabotată de cineva din PSD

George Simion a declarat că PSD-ul și-a bătut joc de România și că Gabriela Firea nu are ce să caute în partidul AUR. El a mai spus că nu va accepta în formațiunea sa nici membrii de la USR.

„Cu siguranță cei care au condus până acum România de 33 de ani și au dus-o în dezastrul în care se află nu au ce căuta în AUR. E un partid nou, care vrea altceva. Nu o luăm nici pe Gabriela Firea, nici pe USR-iști.

I-am spus Gabrielei Firea că cineva din PSD nu-i dorește binele pentru că i-a pus în brațe acel observator național al copiilor și i-a pus o lege împotriva căreia au ieșit în stradă 20.000 de oameni. Joi, în Piața Victoriei, am văzut vreo 100-150 de reziști pe un subiect foarte apăsător și emoționant. În luna mai, împotriva acelui PLx 145 au ieșit în stradă 20.000 de oameni pentru că numai ideea de a separa copilul de familie a stârnit o revoltă uriașă. Cei care i-au pus în brațe Gabrielei Firea acea lege, pentru că nu era a ei…”, a declarat liderul AUR.

Bătrânii s-au întors împotriva PSD

George Simion a mai spus că nu îl interesează dacă Gabriela Firea plânge sau nu și că nu înțelege de ce AUR nu a primit autorizație să construiască un spital. Acesta a mai declarat că a vorbit cu bătrânii din România și că nu vor mai vota niciodată cu PSD.

„Noi am vorbit cu bătrânii din Ilfov și ne-au spus că nu vor mai vota PSD pentru că și-au bătut joc de ei și pentru felul cum sunt tratați. Iată ce face PSD în primării, într-un guvern al PSD. Eu cred că domnul Ciolacu nu-și dă seama unde a intrat. Realitatea nu poate fi fardată, cu toții am văzut ce se întâmplă acolo. PSD conduce România de 33 de ani și își bate joc de bătrânii țării. Nu știu, era rudă cu Pandele, nu era rudă cu Pandele, era apropiat cu Firea, nu era, nu știu. Dar ce vreau să spun e că pare ca Firea are 4 sau 5 angajați. Primeau 2500 de euro. Nu știu unde îi dădea, dar asta e realitatea”, a spus președintele AUR, George Simion, la RTV.