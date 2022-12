George Simion, mesaj de 1 Decembrie: „Unirea trebuie să se înfăptuiască”. Liderul AUR cere unirea României cu Moldova

George Simion, aflat la Alba Iulia, a cerut unirea României cu Republica Moldova. În viziunea sa, fuziunea celor două state este posibilă indiferent cine e vremelnic în fruntea celor două state românești de astăzi.

Liderul AUR a ținut să transmită un nou mesaj patriotic, cu referire la Marea Unire din 1918, când Basarabia și teritoriile aflate în componența Ucrainei – nordul Bucovinei formau „România Mare”, din timpul lui Ion I. C. Brătianu, Regelui Ferdinand și a Reginei Maria.

George Simion este convis că unirea dintre România şi Republica Moldova se poate înfăptui

„Unirea trebuie să se înfăptuiască, e dezideratul a generații întregi, trebuie să luptăm pentru Unire, indiferent cine e vremelnic în fruntea celor două state românești de astăzi”, a declarat George Simion la RTV.

Într-un interviu pentru televiziunea poloneză wPolske, președintele AUR declara că dacă oamenii din Republica Moldova și cei din România vor dori acest lucru, îl vor înfăptui.

Întrebat dacă „toată lumea” își dorește unirea dintre Moldova și România, mai ales că locuitorii din Transnistria, o regiune separatistă din Republica Moldova, s-ar putea să nu fie deloc de acord cu ideea, liderul AUR a spus că el crede cu tărie și încredere în democrație și în voința populară.

„Oamenii care vor să trăiască împreună, vor ajunge în cele din urmă să se unească”

„Bineînțeles că este posibilă. Mulți oameni au spus că este imposibil ca noi să accedem în Parlament și am obținut aproape 10% din voturi, în condițiile în care partidul nostru are numai un an de existență.

Dacă oamenii din Republica Moldova și cei din România vor dori acest lucru, noi îl vom înfăptui. Ar trebui să le spunem tuturor că cele două părți ale Germaniei s-au unit, de Vest și de Est, și că același lucru ar trebui să se întâmple și cu cele două state naționale în care românii sunt majoritari acum: la București și la Chișinău.

Cred cu tărie și încredere în democrație și în voința populară. Oamenii care vor să trăiască împreună, vor ajunge în cele din urmă să se unească”, declara atunci George Simion, potrivit Rador.