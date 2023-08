George Simion, interzis în Ucraina. Decizia ar putea fi prelungită

Liderul AUR, George Simion, admite că a fost de mai multe ori la românii din Cernăuți. Niciodată nu a avut contacte cu serviciile secrete rusești, precizează politicianul. El afirmă că la acel moment nu era lider politic, fiind încă tânăr. Deci rușii nu ar fi avut niciun interes să îl racoleze, adaugă acesta.

În apărarea sa, Simion menționează că autoritățile statului îi neglijează pe românii din Ucraina, ceea ce l-a obligat să ia atitudine.

”Odată spun ei că în anii studenției mele aș fi fost la Cernăuți și la Cernăuți m-am văzut cu șeful unei rezidențe, aceiași dezinformare ventilată și acum vreo două săptămâni. Am venit și acum două săptămâni și v-am spus: Nu s-a întâmplat acest lucru!

De fiecare dată când am fost la românii din Cernăuți, români pe care Klaus Iohannis nu i-a vizitat niciodată, m-am văzut doar cu românii din Cernăuți, cu comunitatea românească care este discriminată, care nu are dreptul la școli, nu are dreptul la biserică. Și pentru faptul că am luat apărarea acestor români, că am vorbit despre adevărul istoric, că am vorbit despre canalul Bâstroe și nelegiuirile pe care Ucraina le face pe Canalul Bâstroe, că acum vorbesc și cineva trebuie să ia apărarea agricultorilor români, poate că lucrurile astea i-au deranjat pe cei care ventilează propaganda oficială”, a declarat George Simion, la România TV.