George Simion înainte de nuntă. „Tot ce fac eu este un gest politic. Trebuie să gândim către viitor”. Video

Aproximativ 10.000 de nuntaşi vor participa sâmbătă la cununia religioasă şi petrecerea câmpenească a lui George Simion și a Ilincăi Munteanu. Liderul AUR s-a cununat civil, vineri, cu aleasa sa. „Mâine este ziua cea mai importantă în care promitem să fim împreună până când moartea ne va despărţi”, a precizat Simion.

„Astăzi am făcut formalităţile cerute de stat, iar mâine este ziua cea mai importantă în care promitem să fim împreună până când moartea ne va despărţi. Vă aşteptăm începând cu ora 10 să ne bucurăm împreună”, a scris George Simion, vineri pe Facebook. Printre cei prezenţi la eveniment a fost şi jurnalistul Dan Diaconescu.

George Simion a anunţat programul evenimentelor de la nunta sa din acest week-end care va avea loc în satul Oveselu, comuna Măciuca, judeţul Vâlcea. La petrecere va fi și un balon cu aer cald, iar accesul se va face pe bază de brăţară, similar cu intrarea la un festival.

Ce a spus George Simion înainte de cununia religioasă

Geoge Simion a precizat că tot ce face este un gest politic. Liderul AUR a declarat că o persoană care nu este în stare să organizeze o nuntă, nu va fi în stare să își apere sau să conducă țara.

„Orice fac eu este un gest politic și îmi asum (…) Care ar fi fost modelul de nuntă pe care are ar fi dorit să-l vadă la mine? O nuntă cu o sută de oameni, să zburăm în Thassos sau în Creta? Noi am făcut o nuntă într-un sat din Vîlcea. Tot ce fac eu este un gest politic. Dacă nu aș fi capabil să organizez această nuntă, aș arăta că nu sunt, că nu suntem capabili să conducem o țară. Am trecut demult de la stadiul în care mi-aș fi permis să am chestiuni care să nu fie publice”, a subliniat George Simion pentru Hotnews.

Oficializarea căsătoriei va avea loc în satul Oveselu din județul Vîlcea, în incinta unui resort de lux. Pentru cununia religioasă George Simion a obținut derogare de la BOR. Mai exact, slujba religioasă va desfășura în incinta complexului , într-o capelă construită special pentru eveniment și va fi oficiată de Arhiepiscopul Râmnicului, ÎPS Varsanufie și Arhiepiscopul Tomisului, ÎPS Teodosie.