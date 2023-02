George Simion, despre cum pot românii să ia înapoi Petrom, companie deținută majoritar de grupul austriac OMV

Declarațiile sale vin în contextul în care Diana Şoşoacă a lansat o iniţiativă legislativă de abrogare a privatizării Petrom. Liderul AUR a declarat așadar, că partidul său este singurul care a votat proiectul depus de fosta colegă.

Petrom este deținută în proporție de 51% de compania austriacă OMV, iar acţiunile deţinute de OMV înseamnă aproximativ 15 miliarde de lei, adică trei miliarde de euro.

George Simion, despre preluarea Petrom de către stat

„Nu, nu cred că domnii din Parlament, reprezentând majoritatea parlamentară plus USR, vor vota pentru o asemenea comisie. Vă spun ce fac eu. Noi suntem singurii care am votat pentru inițativa Dianei Șoșoacă. Orice lege e bună pentru români, noi votăm pentru. Suntem la 10% acum. În momentul în care vom fi la 30%, când spunem vrem să recuperăm Petrom, se va recupera!

Cei din majoritatea parlamentară nu au pe agendă recuperarea Petrom. De la momentul contractului de privatizare până în prezent se poate cere situația amenzilor către OMV să vedem de câte ori au încălcat legea. Cu privire la contractul de privatizare trebuie să vorbim cu avocații”, a spus George Simion.

În continuare, liderul AUR a făcut apel și la foștii angajați Petrom pentru a reclama compania în instanță, menționând totodată că recuperarea companiei de către stat se află în programul politic al AUR.

Diana Șoșoacă, inițiativă legislativă de abrogarea a privatizării Petrom

Diana Șoșoacă a lansat o iniţiativă legislativa de abrogare a privatizării Petrom, menționând că este unul dintre pașii pe care trebuie să-i facem pentru revenirea companiei petroliere în posesia statului.

Ea a subliniat că cine a făcut contractul de privatizare a Petrom l-a făcut „cu pistolul la tâmplă” și „sub imperiul unui șantaj”.

„Trebuie raportat la legislația din acel moment. Nimeni nu mai poate fi tras la răspundere conform codului penal. Dacă se produc prejdicii pentru una dintre părți se pune problema înșelăciunii. Noi avem de-a face cu un contract cu statul român care stat nu apare în contract. Adrian Năstase a menționat atunci că cine va conduce Petrom va conduce și politica din România, ceea ce s-a adeverit. Am studiat foarte bine tot acest caz, am făcut interpelări și am primit răspunsuri interesante. Ele trimit direct către Parchetul General”, a spus Șoșoacă, potrivit româniatv.net.