George Puşcaş a fost eroul sicilienilor. Palermo este în cărţi după 2-2 cu Livorno

După un meci greu, Palermo a scos un egal, 2-2 cu Livorno. Românul George Puşcaş a fost coautorul golului din minutul 89, dând pasa decisivă macedoneanului Trajikovski care a marcat. Palermo a condus în prima repriză cu 1-0, după ce un alt macedonean, Nestorovski, a înscris în minutul 41. Meciul a devenit dramatic după golurile înscrise pentru Livorno de către Diamanti şi Raicevic. Puşcaş a făcut un efort uriaş şi a reuşit să-i pasesze macedoneanului pentru golul egalizator.





Noul antrenor al echipei, Delio Rossi a declarat la sfârşitul meciului că echipa sa nu s-a ridicat la aşteptările lui dar trebuie să se mulţumească şi cu punctul luat, potrivit sport.ro

Palermo are 58 de puncte şi ocupa locul 3 in Serie B. Lecce are 60 puncte, iar Brescia 63. Primele doua locuri promoveaza direct, iar formatiile de pe pozitiile 3-8 vor juca un Play Off pentru promovare.

George Pușcaș , 22 de ani a parafat un contract valabil cu Palermo până pe 30 iunie 2022.

Palermo este a cincea echipă din Italia la care joacă Pușcaș, după Inter, Bari, Benevento și Novara.

