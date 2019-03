Ordinele lui George Maior au schimbat cursul istoriei. Dezvăluiri incendiare. Presiuni uriașe exercitate de 20 de procurori și 200 de jandarmi timp de 90 de minute

Implicarea politicului în fotbalul a fost devoalată de Cornel Dinu, unul dintre oamenii din sport cu cele mai puternice conexiuni. Cornel Dinu a relatat, în premieră, întâmplarea din culise a unui meci decisiv pentru titlul de campioană din sezonul 2007/2008.





Cornel Dinu a dezvăluit implicarea lui George Maior, ambasadorul României în SUA, în meciul care, practice, a stabilit campioana acelui an.

Dinu a afirmat că Dinamo a primit 400.000 de euro de la CFR Cluj pentru a o bate pe Steaua pe 4 mai 2008, an în care clujenii au câștigat primul campionat din istorie. „Câinii” au câștigat cu 2-1 derby-ul de atunci.

Conform dezvăluirilor făcute de Dinu, dinamoviștii au fost avertizați înainte de meci de George Maior, directorul SRI de la acea vreme, că procurorii sunt pregătiți să-i aresteze pe dinamoviști dacă vor da meciul rivalei roș-albastre.

Pentru victoria în fața Stelei, jucătorii lui Dinamo au primit câte 20.000 de euro, iar conducătorii au primit 15.000 de euro, scrie gsp.ro

„Am luat și bani necinstiți din fotbal. În 2007- 2008, era meciul Dinamo – Steaua. Steaua era în luptă cu CFR Cluj pentru câștigarea campionatului.

Luni m-a sunat George Maior (n.r. director al SRI între 2006 și 2015. În prezent este ambasadorul României în SUA) și mi-a zis «Domnul Cornel, am o rugăminte. Sunt fel de fel de zvonuri că la meciul cu Steaua, CFR Cluj va arunca sume mari. Aveți grijă că de la Dinamo sunt vizați o parte dintre jucători. Să câștigați».

Antrenor era finul meu, Cornel Țălnar. L-am chemat și l-am pus pe Maior să-i spună și lui.Atunci am girat toate mutările. Am băgat echipa în cantonament de marți, iar echipa de start a fost anunțată cu o oră și 15 minunte înainte. I-am anunțat și pe Badea și Borcea, iar ei au făcut marcaj mai strâns decât Gattuso.S-a jucat corect și la pauză aveam 1-0. La pauză le-am spus să aibă grijă că sunt mulți pe aici care să pregătesc să facă arestări. Era un dispozitiv impresionant, cu 20 de procurori în tribună la Urgență și cu 200 de jandarmi. Am auzit că la pauză, cineva de la Pipera, nu Gigi, Giovanni sau Victor, un personaj arestat în „Dosarul Transferurilor” (n.red. – descrierea îi corespunde lui Gigi Nețoiu) a vrut să plece cu portbagajul plin de bani. Să vină să le arate jucătorilor. Dar i-a zis Nicolae Badea „Stai, bă, cuminte că pleci și cu cătușe de aici”.

S-a trimis o sumă mare de la CFR Cluj ca să jucăm corect. Cam 400.00 de euro. Fiecare jucător a luat 20.000 de euro și conducătorii cam 15.000 de euro”, a spus Cornel Dinu la GSP LIVE.

Evenimentele relatate de Cornel Dinu nu reprezintă unica legătură între George Maior și fotbalul românesc. Evenimentul Zilei a preluat, în 2018, postarea jurnalistului Dan Andronic în care era dezvăluită o discuție șocantă din biroul lui George Maior.

„Reiau seria amintirilor cu ceva haios. Zic eu :-)

