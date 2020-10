Vineri, după ce a aflat rezultatul testului, George Burcea s-a izolat la domiciliu. Deocamdată, el spune că se simte bine și nu are niciun simptom asimilat COVID-19.

Pentru a fi sigur că rezultatul testului este corect, George Burcea a mai făcut încă unul și așteptă în izolare rezultatul acestuia.

El și-a anunțat atât membrii familiei, cât și prietenii cu care a intrat în contact în ultimele zile.

La aflarea veștii, George Burcea a declarat:

„Așa este, am fost depistat cu noul virus – COVID – 19. Vreau să vă asigur că mă simt bine, nu am niciun fel de simptome în acest moment și m-am izolat imediat, în casă. Totodată, i-am sunat pe toți cei cu care am intrat în contact și le-am spus despre rezultatul testului. Sunt optimist și sunt sigur că voi trece și peste această nouă provocare din viața, cât se poate de rapid”.

Viviana Sposub, viitoarea soție a lui George Burcea?

Într-o discuție la „Ferma: Orășeni versus săteni”, George Burcea a fost întrebat dacă vrea să se căsătorească cu Viviana Sposub. George Piștereanu l-a întrebat pe George Burcea: „Îți pui pirostriile?”, făcând referire la nuntă. Răspunsul acestuia a fost un DA hotărât. Glumele între ei au continuat, Piștereanu spunându-i că vrea să vină la nuntă alături de Anna Lesko.

Fiind amândoi concurenți la show-ul „Ferma”, George și Viviana s-au îndrăgostit de la prima întâlnire. Asta s-a și văzut în edițiile emisiunii, când cei doi erau foarte mult timp împreună.

La puțin timp după ce au ieșit din competiție, Viviana și George au plecat împreună la mare.

Pe contul său de Instagram, la scurt timp după ce a fost surprins în gara din Constanța alături de Viviana Sposub, George Burcea a confirmat vacanța de pe litoral în compania fetei.

Viviana nu este o fată de rănit

Afectat de plecarea din „Fermă” a Vivianei Sposub, George Burcea a spus că îi place foarte mult de Viviana.

„Nu am vorbit lucrurile astea și asta mi se pare foarte tare! Noi nu am vorbit nimic despre ea și despre mine sau despre potențial noi. Îmi place foarte mult Viviana, dar, cum v-am spus și la începutul Fermei: eu mai am niște chestii de rezovat acasă, așa că nu am dorit aici să fac un tămbălău și mega tămbălău.

O să ajung acasă frumos, o să încerc să îmi rezolv treburile mele pe care le am cu cealaltă parte și, după aceea să vedem dacă se poate naște ceva frumos, de ce nu? Viviana nu este o fată de rănit, Viviana nu este o fată de care să îți bați joc. Viviana este o fată pe care este nevoie să o iubești și să o protejezi și să ai nevoie… și să… să o aperi, știi?!”, a scris Burcea, potrivit redacția.ro