Geografia a trădat-o pe Viorica Dăncilă. Este ultima „lovitură” a premierului. News alert

Premierul României, Viorica Dăncilă, și-a început cu o gafă uriașă vizita de lucru în județul Suceava: „Suntem în județul Hunedoara”.





Premierul României, Viorica Dăncilă, președinte executiv al PSD se află, marți dimineață, într-o vizită de lucru în județul Suceava. Din delegație mai fac parte ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, și ministrul Sănătății, Sorina Pintea.

Viorica Dăncilă a susținut, marți dimineață, o conferință de presă la sediul Primăriei orașului Frasin din județul Suceava.

„Bună ziua! Aș vrea să încep prin a le ura la mulți ani tuturor celor care își sărbătoresc azi ziua onomastică. Suntem într-o vizită în județul Hunedoara, vizită…”, și-a început Dăncila conferința de presă.

„Suceava”, i-a șoptit președintele PSD Suceava, Ioan Stan.

„În județul Suceava. Am fost în mai multe județe, în Hunedoara, am fost în județul Sălaj, am fost în Maramureș, vom pleca în județul Vaslui. Sunt foarte multe județe pe care vrem să le vizităm”, a continuat Viorica Dăncilă.

Viorica a anunțat, marți, într-o conferință de presă la Frasin (Suceava), când va fi adoptat de Guvern Codul Administrativ prin OUG, după întâlnirile cu primarii de la toate partidele din județ.

„Din discuţiile cu primarii am înţeles interesul major pentru Codul administrativ. Vreau să îi asigur pe toţi primarii, indiferent de culoare politică, pentru că vor beneficia toţi, că voi da Codul administrativ prin ordonanţă de urgenţă, pentru că am convingerea că acesta va aduce ordine în sistemul administrativ”, a declarat premierul.

Premierul a explicat când va fi dat OUG pentru Codul Administrativ: „Probabil iunie - iulie, după alegeri, nu aş vrea să se interpreteze că am dat acest... Nu îl vom da înainte pentru a nu crea anumite interpretări, îl vom da după alegeri”, a mai spus aceasta.

