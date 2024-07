Politica Geoană amenință cu procese pentru coroana de flori de la înmormântarea lui Mihai Caraman







Mircea Geoană a reacționat dur, duminică, după ce la înmormântarea celebrului spion Mihai Caraman a apărut o coroană de flori pe ale cărei panglici scria că este din partea lui.

Adjunctul secretarului general NATO a transmis în mesajul său că este vorba despre un fake news și un „joc politic degradant.”

Misterul coroanei de flori de la înmormântarea lui Caraman

Apariția unei coroane de flori la înmormântarea unuia dintre cei mai cunoscuți spioni comunuști din anii 50-60 ca fiind din partea secretarului adjunct NATO, Mircea Geoană, l-a determinat pe acesta să reacționeze ferm. A transmis un mesaj în termeni duri în care a anunțat că va sesiza instituțiile statului.

Geoană despre coroana de la înmormântarea spionului: „Afectează imaginea mea”

Mircea Geoană a anunțat într-un mesaj postat pe pagina de facebook că va sesiza instituțiile statului. El spune că apariția unei coroane de flori la înmormântarea spionului Caraman îi afectează imaginea.

„Lupta politică și electorală a atins cele mai de jos limite și voi sesiza instituțiile statului român pentru uzurparea identității, înscenare și propagare de știri false.

A apărut o “știre” cum că în numele meu s-a trimis o coroană de flori la înmormântarea lui Mihai Caraman. Nimic mai fals! Nu am trimis nicio coroană. Nu știu cine s-a gândit să o trimită și să o fotografieze pentru a face o mare “știre” din asta, dar eu nu am avut nicio legătură. Pare să facă parte dintr-un joc politic degradant. Am încredere că instituțiile statului român vor face lumină în această speță, care afectează atât imaginea mea, dar și interesele instituției pe care o reprezint”, a transmis Mircea Geoană pe Facebook.

Un fost general SIE la înmormântarea spionului Caraman

Sâmbătă, 27 iulie, celebrul șef de spioni Mihai Caraman a fost înmomântat cu onoruri militare într-un cimitir din București. Avea 95 de ani.

Printre cei prezenți la înmormântare lui Caraman s-a aflat și fostul general SIE, Dan Dumitru, Dragoș Dumitru, fiul generalului și finul lui Geoană, detașat la Serviciul de Protecție și Pază, tot la NATO.

Generalul Dan Dumitru a fost adjutant al lui Caraman și spion în brigada specială "Fantome" a Securității comuniste.