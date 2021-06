2 iunie

Generație de sacrificiu. Problemele tinerilor din România, analizate de UE. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 2 iunie s-au născut Marchizul de Sade, Allessandro de Cagliostro, Johnny Weissmuler, Constantin al II-lea, Morena Baccarin, Ion Constantin Brătianu, Constanţa Câmpeanu, Dan Iordăchescu

În calendarul creştin ortodox sunt Sfinţii: Ioan cel Nou din Suceava şi Nichifor Mărturisitorul, Patriarhul Constantinopolului. Nimic în ”Kalendar”.

Am primit curierul de Bruxelles. Foarte voluminos. De la început mi-a atras atenția un studiu de vreo sută de pagini despre situația grea a tineretului din Europa. Sunt analizate mai toate țările europene, fie că sunt, sau nu, membre UE. Cooperare intre Euractiv, Eurostat și Direcția de control intern. Redau un rezumat al analizei despre situația foarte grea a tinerilor din România.

În prezent, factorii de decizie politică și statele membre ale UE se ocupă în continuare de aspectul de sănătate al pandemiei. Cu toate acestea, tinerii, ale căror amintiri despre consecințele crizei economice din 2008 sunt încă proaspete, intervin acum în încercarea de a evita repetarea greșelilor din trecut.

„Chiar și pre-pandemie, tinerii erau deosebit de vulnerabili la condiții de muncă de calitate slabă. Am văzut după criza economică din 2008 că, pentru a crește ratele de ocupare a tinerilor, au fost adoptate politici care i-au împins pe tineri spre o muncă mai puțin renumerată”, a declarat Panagiotis Chatzimichail, membru al Forumului european pentru tineret.

Chatzimichail a citat, ca exemplu, valori mai mici ale salariilor minime ale tinerilor și promovarea unor perioade, stagii, neplătite care i-au obligat pe tineri să accepte orice loc de muncă, indiferent cât de departe era de pregătirea și preferințele lor.

El a spus că, pe măsură ce piața muncii se schimbă și munca flexibilă pare să devină o normă, există un risc real ca factorii de decizie politică să permită din nou să scadă securitatea locului de muncă și drepturile sociale ale tinerilor.

„Trebuie să profităm de această oportunitate de a reconstrui mai bine și de a pune în aplicare politici care să sprijine mai degrabă decât să submineze drepturile sociale ale tinerilor”, a spus el.

Comisarul european pentru locuri de muncă și drepturi sociale Nicolas Schmit, un politician progresist, care s-a opus în mod deschis politicilor bazate pe austeritate, încearcă să convingă cu greu contabilii disciplinei fiscale de la Bruxelles și din mai multe capitale ale UE.

„Sunt sigur că un rezultat al pandemiei ar putea fi faptul că tinerii se simt obligați să accepte orice muncă, chiar și atunci când aceasta nu îndeplinește standardele de protecție socială pe care le așteptăm în Europa”, a spus Schmit.

„Prin urmare, obiectivul Comisiei este să se asigure că toate locurile de muncă – fie temporare, pe termen scurt, sezoniere sau prin intermediul platformelor – oferă termeni și condiții decente pentru lucrător, fie el tânăr, sau adult”, a spus el, adăugând că politicile de pe piața muncii ar trebui să asigure securitatea tinerilor. Ei au dreptul la viața lor profesională.

„Ai fost foarte afectat de această criză – în studiile tale, în viața ta socială și în încercările tale de a obține un loc de muncă. Promovarea și susținerea ocupării forței de muncă în rândul tinerilor a fost o prioritate pentru Comisie de la începutul acestei crize.”

El a adăugat că, împreună cu statele membre, executivul UE lucrează din greu pentru a construi o Europă socială puternică, astfel încât tinerii să poată prospera.

Schmit a spus că UE a oferit statelor membre instrumente și finanțare pentru a stimula ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, de exemplu cu garanția consolidată pentru tineret, sisteme de educație și formare profesională modernizate, un impuls pentru ucenicie și sprijin pentru antreprenori.

„Vom prezenta, de asemenea, propuneri de combatere a subevaluării pe piața muncii, în special prin îmbunătățirea protecției sociale și a drepturilor muncii în economia platformei. Comisia nu dorește ca generația tinerilor de astăzi să fie încă o ”generație de sacrificiu”, ca multe în istoria Europei, a conchis comisarul.

BUCUREȘTI România are una dintre cele mai mari rate de NEET (educație, angajare și formare) din UE, 19,4% comparativ cu media UE de 16,4% în anul 2019, ultimul an pentru care Eurostat are date complete furnizare de România.

În anul 2020, în ciuda unei creșteri generale a șomajului cauzată de pandemie, datele statistice nu arată o schimbare dramatică a șomajului în rândul tinerilor. Cu toate acestea, rata șomajului este considerabil mai mare pentru persoanele cu vârste cuprinse între 15 și 24 – 17,3% pentru întregul an 2020 – comparativ cu media țării de 5%, potrivit Institutului național de statistici, INS.

Totuși, acest lucru este mai bun decât după criza financiară din 2008, când nivelul șomajului în rândul tinerilor s-a apropiat de 25%. În ultimul deceniu a scăzut cu până la 15%. Dar nivelurile de ocupare sunt considerabil mai slabe în orașele mici și în zonele rurale decât în ​​orașele mari. Potrivit Monitorului Social al Friedrich Ebert Stiftung, aproape unul din cinci dintre tinerii care trăiesc în zonele rurale nu se află în educație, angajare sau formare (NEET). În orașele mari, doar unul din doisprezece tineri poate fi calificat ca nu este NEET.

„Concentrarea excesivă atât a oportunităților, cât și a resurselor în aglomerările urbane mari și foarte mari este, în acest sens ca și în multe altele, o problemă importantă în România”, potrivit Friedrich Ebert Stiftung România.

Comisia Europeană estimează că rata șomajului va crește până la 5,2% în 2021, înainte de a scădea la 4,8% în anul următor, 2022, considerat an post-pandemie. Este posibil ca datele statistice să nu prezinte un tablou chiar sumbru, dar situația tinerilor nu a fost îmbunătățită în 2020, ba chiar din contră.

De fapt, pandemia a exacerbat unele dintre problemele deja cunoscute ale tinerilor, iar soluțiile pentru temerile și nevoile tinerilor au devenit din ce în ce mai dificil de găsit, potrivit Consiliului Tineretului din România (YCR).

„Mulți tineri și-au pierdut locul de muncă sau, pentru cei care tocmai și-au terminat studiile, procesul de angajare a devenit o problemă majoră, aproape imposibilă”, a menționat acesta.

Consiliul Tineretului din România spune că pandemia nu a cauzat problemele care au dus la scăderea gradului de angajare a tinerilor și/sau a calității vieții la locul de muncă pentru tineri, dar cu siguranță le-a agravat.

Chiar și acum, la mai bine de un an după ce pandemia a lovit România, incertitudinea și imprevizibilitatea sunt o prezență constantă în viața tinerilor, spune organizația. Pe lângă pierderile de locuri de muncă, criza economică a afectat și organizațiile neguvernamentale care lucrează cu tinerii, deoarece s-au confruntat cu probleme financiare după ce au pierdut o parte din sprijinul sponsorilor. Ca urmare, unele programe pentru NEET-uri au încetat din cauza lipsei de fonduri, a menționat YCR.

În timp ce România a avut una dintre cele mai mari creșteri economice din UE, problemele financiare sunt departe de a fi soluționate. Problema principală este că creșterea economică nu se vede în îmbunătățirea calității vieții populației ci este colectată de miliardari care dețin peste 72% din avuția țării. Cu un buget foarte restrâns, din cauza deficitelor uriașe acumulate chiar înainte de pandemie, guvernul are puțin de oferit tinerilor.

De fapt, în ultimii 30 de ani, nu au existat aproape niciun fel de investiții în infrastructură pentru tineri și cea mai mare parte a finanțării deja rare a fost destinată sectorului educației, deoarece România are o rată ridicată a abandonului școlar timpuriu (15,3%, comparativ cu media UE de 10,3%).

Guvernul a dorit să abordeze această problemă majoră în Planul național de redresare și reziliență pe care l-a prezentat Comisiei Europene, dar puține detalii din plan au fost aduse în fața publicului.

Forumul european pentru tineret lucrează pentru a împulsiona tinerii să participe activ la societate și să își îmbunătățească viața, reprezentându-și interesele față de instituțiile europene, Consiliul Europei, Organizația Națiunilor Unite și alți parteneri activi în domeniul tineretului. Forumul European pentru Tineret este organizația platformei care susține drepturile tinerilor în Europa. Este alcătuit din peste 100 de consilii naționale de tineret și ONG-uri internaționale de tineret din întreaga Europă.

