Gelu Voican Voiculescu: „Astăzi vom fi păgâni”

Paginile 5-7 sunt rezervate dedicațiilor, dintre care menționăm: „Președintelui Federației Ruse. Vladimir Vladimirovici PUTIN, slujitor al Sfintei Rusii”, dedicație completată cu portretul oficial pe fundalul drapelului de stat.

Am avut privilegiul de a citi cartea chiar din momentul predării la editură, existând oportunitatea de a o prefața, fiindcă „Proema” a editat și amplul volum de interviuri cu generalul Iulian N. Vlad, „Confesiuni pentru istorie”, în al cărui index de nume Gelu Voican Voiculescu apare de 24 de ori.

Rezervele editurii îmi erau evidente, dar din ipostaza sui generis, de „consilier editorial”, consideram necesară depășirea reținerilor, fiindcă pentru judecățile istoriei sunt necesare adevărurile tuturor („Audiatur et altera pars”).

Mi-am reprimat propensiunea de a prefața cartea, din considerentul de bun simț că menirea cuvântului antemergător este de a aduce un laudațio operei și meritelor autorului, demers pentru care, dat fiind respectul pentru memoria generalului Iulian N. Vlad, precum și nuanțele de gri ale unora dintre rememorările autorului, nu eram „eligibil”.

Am citit cartea, cum se spune, pe nerăsuflate, nu sub imboldul valorii intriseci sau al plusului de informație adus, ci al purului interes, ca parte și martor al unora dintre evenimente, pentru versiunea oferită de autor, după ce cvasitotalitatea principalilor actori ai spectacolului politic din decembrie 1989 au trecut la cele veșnice și nu mai pot vorbi.

În numerele din ianuarie și februarie 2023 ale revistei „Evenimentul istoric”, sub genericul „Decembrie 1989 : Minciuna devine adevăr” am trecut în revistă „noua putere”, despre care generalul Iulian N. Vlad spunea: „Când am aflat de componența primului guvern din decembrie 1989 (…) când la putere au ajuns niște oameni pe care, în parte, îi cunoșteam, pe unii chiar mai bine, chiar foarte bine, mi-am dat seama că există pericolul ca lucrurile (…) să regreseze foarte mult. ”

Gelu Voican Voiculescu a făcut parte din nucleul dur al noii puteri, cu roluri importante și precis definite pe termen scurt. În cele ce ne-am referit cu privire la persoana și faptele Domniei Sale, în contextul evenimentelor din decembrie 1989, sperăm să fi complinit o mică parte din ceea ce omisiunile autorului sunt din partea nevăzută a adevărului.