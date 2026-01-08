HAI România!

Gelu Voican Voiculescu: Adevărul crud despre execuția Ceaușeștilor și jocul Securității

O incursiune fascinantă în culisele Revoluției din 1989, alături de unul dintre actorii cheie, Gelu Voican Voiculescu. Într-un dialog deschis, acesta recunoaște caracterul simulat al procesului de la Târgoviște, explicând de ce „lichidarea” soților Ceaușescu a fost o necesitate revoluționară și nu un act de justiție, în ciuda reținerilor lui Ion Iliescu.

Textul dezvăluie detalii istorice inedite: de la atmosfera ireală din timpul execuției și comportamentul dictatorilor care păreau „marțieni”, până la controversata cifră de 60.000 de morți. De asemenea, Voiculescu povestește momentul tensionat al arestării șefilor Securității, inclusiv a generalului Iulian Vlad, chiar în ajunul Anului Nou, și relația complexă dintre Armată și fosta Securitate în zilele fierbinți ale preluării puterii.

