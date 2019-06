Sunteţi gay? Nu vă închiriez apartamentul

Plătesc chiria, părăsesc vechea locuinţă, fericiţi că se vor muta în cea nouă, apoi vine duşul rece: contractul e anulat când propietara descoperă că e vorba de o pereche gay.





S-a înâmplat aproape de Pavia. ''O discriminare pe care n-o puteem accepta. Împreună cu avocatul nostru evaluăm posibilitatea iniţierii unei acţiuni în justiţie pentru a cere despăgubiri pentru dauna pricinuită'', anunţă unul dintre tinerii de 30 de ani cărora li se refuză mutarea în apartament.

Perechea plătise anticipat 1.200 de euro. ''Am suportat o daună, atât morală cât şi pe plan concret. După ce am plătit avansul, am abandonat vechea locuinţă. Apoi contractul n-a mai existat fiindcă suntem homosexuali''.

Propietara nu i-a mai lăsat să intre în locuinţa, propietatea sa, după ce a aflat despre homosexualitatea lor

''Din fericire, o persoană, prietenă cu noi, ne-a pus la dispoziţie o altă locuinţă aproape de Pavia. Dar noi dorim să se facă dreptate. În anul 2019 nu se mai pot întâmpla chestiuni de genul ăsta''.

Părerile sunt împărţite: cea mai mare parte a celor ce au aflat întâmplarea este de acord cu atitudinea femeii, iar o mică parte consideră că tinerii îndrăgostiţi au dreptate, notează Il Messaggero.

Viorica Dancila schimba din temelii PSD-ul! Planul SURPRINZATOR, dupa condamnarea lui Dragnea

Pagina 1 din 1