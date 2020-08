Potrivit legii în vigoare, pensiile românilor ar trebui să crească cu 40% de la 1 septembrie, însă Guvernul a anunțat în mai multe rânduri că această creștere este irealizabilă, din cauza crizei COVID-19.

„Se propune ca începând cu 1 septembrie 2020 valoarea punctului de pensie să fie majorată cu 14%, respectiv de la 1.265 lei la 1.442 lei. Totodată, se propune majorarea începând cu aceeași dată a indemnizației minime sociale pentru pensionari, cu 14%, de la 704 lei la 800 lei”, potrivit Ordonanței de urgență cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri bugetare.

Ministrul de Finanțe Florin Cîțu a propus ca la rectificarea bugetară Ministerul Sănătății să primească cinci miliarde de lei iar cel al Muncii 9,5 miliarde de lei și a anunțat că cel al Transporturilor va primi o „sumă record”.

Aşadar, după mai multe consultări, Florin Cîțu s-a hotărât să recomande Guvernului o creștere de 14% a punctului de pensie, de la 1265 lei la 1442 lei.

Pensionarii vor fi dezamăgiţi în contextul în care preţurile au tot crescut de la 1 ianuarie 2020.

„Potrivit datelor publicate de Casa de Pensii Publice, în luna iulie, pensia medie a fost de 1.387 lei, ceea ce ar însemna că se va majora cu 194 lei, ajungând la valoarea de 1.581 lei.

În România există aproape un milion de pensionari care trăiesc din pensia minimă, de numai 704 lei, arată datele centralizate ale Casei Naţionale de Pensii Publice (CNPP), în iunie 2020. Din aceştia, 803.094 erau pensionari din sistemul public şi 153.492 erau pensionari agricultori”.

Provocare pentru Marcel Ciolacu

Cîțu a spus că pensiile vor crește, în plină criză, „cu cea mai mare sumă pe care au văzut-o românii” și l-a provocat pe liderul PSD, Marcel Ciolacu, să spună dacă mai știe vreo țară care, în plină criză, a făcut acest efort.

„Educaţia are resurse şi aş vrea aici să fac o remarcă – Transporturile Sănătatea și Educația sunt domenii de unde PSD a tăiat în fiecare an la rectificarea bugetară. Nu facem acest lucru, din contră suplimentăm resursele pentru aceste sectoare importante. Ministerul Muncii, la care se uită toată lumea astăzi, are cel mai mare buget de fapt, chiar de la începutul anului a început cu cel mai mare buget. Sumele alocate în plus ajung la aproape 10 miliarde lei în plus. În ciuda a tot ceea ce a făcut PSD şi a încercat să facă în această perioadă am reuşit să găsim resursele pentru a plăti la timp şi ajutoare sociale şi salarii şi pensii. Astăzi vă spunem că da, în România vom creşte pensiile. Valoarea punctului de pensie va avea cea mai mare creştere pe care am putut-o vedea vreodată. PSD nu a mărit niciodată pensiile cu această sumă”, a afirmat Cîțu, potrivit Antena 3.