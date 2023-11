Garfield revine pe marile ecrane în 2024. Chris Pratt îi dă voce îndrăgitului motan

Trailerul producției „Garfield” a fost lansat. Chris Pratt îi dă voce îndrăgitului motan portocaliu care urăște ziua de luni.

Trailerul îi poartă pe fanii lui Garfield într-o călătorie amuzantă printre peripețiile acestuia. Potrivit rezumatului, „motanul renumit în lume, care urăște ziua de luni și iubește lasagna, este pe cale să aibă o aventură nebună în aer liber”.

După o reîntâlnire neașteptată cu tatăl său, Vic (Jackson), Garfield și prietenul său Odie sunt forțați să spună adio vieții lor perfecte. Aceștia i se vor alătura lui Vic într-un jaf hilar, cu mize mari.

Alături de Pratt (44 de ani), în acest film de animație îi vom mai auzi pe Samuel L. Jackson, Hannah Waddingham, Brett Goldstein, Ving Rhames și Bowen Yang.

Desenatorul Jim Davis a creat pentru prima dată adorabila pisică portocalie, pentru benzi desenate, în 1978. Personajul titular i s-au alăturat ulterior proprietarul Jon Arbuckle și câinele său de companie Odie.

Motanul și-a făcut debutul pe marele ecran în filmul live action din 2004 „Garfield”

A urmat doi ani mai târziu „Garfield: A Tail of Two Kitties”. Pratt a fost și vocea lui Barley Lightfoot în Onward și a lui Emmett în The Lego Movie. De asemenea, și-a împrumutat vocea și pentru Mario în Super Mario Bros.

Rolurile de voce sunt completate de Nicholas Hoult, Bill Murray, John Cena, Ving Rhames.