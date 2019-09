Deputatul invocă „calomniile debitate de diverși reprezentanți PSD”. Reacția sa vine după ce premierul Viorica Dăncilă a salutat decizia grupului minorităților naționale din Camera Deputaților de a semna „Pactul pentru bunăstare” propus.

„Stimați prieteni nu am semnat niciun pact cu Dancila și refuz să discut cu ea până când Guvernul, prin persoană prim-ministrului, nu-și cere scuze public minorității germane pentru calomniile debitate de diverși reprezentanți PSD și nu o demite pe numită Varga Dana, consilier de stat, pentru mizeria postată pe Facebook la adresa președintelui Klaus Iohannis și a minorității germane”, a scris pe Facebook deputatul FDGR, Ovidiu Ganț.

Potrivit Ziare.com, Varga a distribuit pe Facebook un colaj de fotografii în care sunt sugerate asemănări între Klaus Iohannis și Hitler.

Pe de altă parte, luni, Dăncilă, a făcut o declarație, la sediul partidului, despre pactul pentru bunăstare pe care l-a propus partidelor. Premierul s-a declarat îngrijorat de atitudinea liderilor politici și a făcut un nou apel pentru semnarea acestuia.

„Orice abordare care nu are în centrul ei bunăstarea și interesul oamenilor este una nocivă și trebuie să dispară. Am fost prima care am semnat acest pact și l-am transmis tuturor partidelor. Salut decizia grupului parlamentar al minorităților naționale din Camera Deputaților de a semna pactul pentru bunăstarea tuturor cetățenilor români, indiferent de etnie”, a afirmat Dăncilă, conform sursei citate.

