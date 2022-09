Gambitul reginei! Lecții războiului din Ucraina (I)

Jedburgh !

Și mai este un lucru: armata uraniană nu mai este cea din 2014. Din 2015 până la începutul acestui an, instructorii forțelor speciale americane și a Gărzii Naționale au antrenat peste 27.000 de soldați ucraineni la Centrul de antrenament de luptă Iavoriv din vestul Ucrainei, lângă orașul Lvov, au declarat oficialii Pentagonului. Consilierii militari din aproximativ o duzină de țări aliate au instruit, de asemenea, mii de militari ucraineni în Ucraina în ultimii câțiva ani. Din 2014, când Rusia a invadat pentru prima dată părți ale țării, Ucraina și-a extins forțele speciale de la o singură unitate la trei brigăzi și un regiment de antrenament a declarat generalul Richard D. Clarke, șeful Comandamentului pentru Operațiuni Speciale al Pentagonului, în aprilie 2022.

Echipele americane care i-au antrenat pe ucraineni au fost numite Jedburgh, o referire la efortul din cel de-al Doilea Război Mondial când antrenau partizani în spatele liniilor inamice.Echipele moderne de operațiuni speciale s-au concentrat în principal pe antrenamentul în tactici folosite de unități ucrainene de mici dimensiuni, dar au lucrat și pe comunicații, medicina câmpului de luptă, cercetare/recunoaștere și alte abilități solicitate de forțele ucrainene. ”Aceste eforturi, a spus oficialul, s-au încheiat înainte de invazia rusă, dar ar fi fost de ajutor dacă ar fi continuat în timpul războiului”. Așa că acum este una din lecțiile care se pune în aplicare în zonele de antrenament al statelor europene. Lecțiile războiului din Ucraina

Am să încerc, începând de astăzi, să descriu în materialele mele, o serie de lecții învățate din războiul din Ucraina. Prima lecție se referă la decizia lui Putin de a ataca Ucraina. Este considerată de militarii de la Pentagon ca fiind cea mai mare greșeală strategică de la sfârșitul Războiului Rece. A fost un moment care a transformat militar, diplomatic și economic Europa în câteva săptămâni. A dus la apariția Germanie ca un jucător semnificativ în această luptă. Berlinul și-a depășit reticența de lungă durată de a sprijini conflictele militare din străinătate, trimițând depozite semnificative de muniții în Ucraina. A doua lecție este dată de calcul dezastruos cu privire la probabilul succes militar și la consecințele diplomatice ale unui atac neprovocat. Principalul obiectiv a fost ocuparea Kievului în 72 de ore. Atacul forțelor speciale ruse pe aeroportul Hostomel a fost un fiasco.

Armata rusă s-a confruntat cu lupte feroce din partea forțelor ucrainene hotărâte să lovească inamicul și să-l distrugă, chiar dacă erau depășite numeric și tehnic. Putin, ca toți dictatorii, nu aude niciodată părerile discordante din cercul său interior sau din site-urile de știri și opinie disidente (pe cele din interiorul Rusie le-a suprimat). Putin și-a agravat propriul deficit de informații prin autoizolare în timpul Covid și prin lipsa acurateței informațiilor primite în faza inițială de la FSB.

A treia lecție și cel mai important și neașteptat rezultat al războiului de până acum a fost amploarea și ferocitatea opoziției ucrainene față de atacul Rusiei și conducerea curajoasă a lui Volodimir Zelenski. Refuzul său de a accepta oferta lui Joe Biden de a pleca în siguranță din Ucraina, știind că el era numele de top pe lista celor care urmau să fie uciși de oameni lui Putin, a produs un citat memorabil al războiului: „Nu am nevoie de o plimbare. Am nevoie de mai multă muniție.” Asta îmi aduce aminte de un moment celebru din 1779, când navele de război britanice au cerut căpitanului John Paul Jones să se predea, el a răspuns: „Încă nu am început să lupt”. (va urma)

Autor: General Locotenent (rezervă) Grumaz Alexandru