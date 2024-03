Social Galeria Română organizează expoziția aniversară „Gratias tibi omnes per hos decem annos”. Foto







Galeria Română organizează expoziția aniversară „Gratias tibi omnes per hos decem annos”, după un deceniu de activitate. Expoziția este deschisă în perioada 5 – 30 martie 2024.

Galeria Romană din București a împlinit 10 ani de activitate

Într-o casă monument din centrul capitalei lua naștere, în 2014, o nouă galerie de artă. Pornită din pasiunea celor doi co-fondatori, Monica Andronic și Emil Ene, pentru artă, acest spațiu a devenit un centru cultural, un loc în care s-au organizat peste 140 de expoziții de artă plastică, personale și de grup, atât ale pictorilor români cât și străini, expoziții de artă comparată, expoziții de ceramică și porțelan, de bijuterie contemporană, expoziții de icoane ortodoxe tradițional bizantine, evenimente culturale cu tematică socială și educativ plastică, lansări de carte, conferințe, ateliere, participări la manifestări naționale și internaționale, numeroase colaborări cu muzee din țară și străinătate, cu instituții și asociații de specialitate.

De asemenea, galeria a fost un loc de întâlnire pentru artiști, critici de artă, colecționari și iubitori de frumos, contribuind la dezvoltarea și consolidarea comunității artistice din țară.

Sunt expuse opere de artă valoroase

În plus, Galeria Română a jucat un rol important în conservarea și promovarea patrimoniului cultural al României prin expunerea operelor de artă valoroase, care ilustrează diversitatea și bogăția artistică a țării. Expoziția aniversară „Gratias Tibi Omnes per hos decem annos” marchează un moment deosebit în istoria Galeriei Române din București.Această expoziție comemorează cei 10 ani de activitate ai galeriei și își propune să celebreze contribuția sa la promovarea artei și culturii în România. Titlul expoziției, „Gratias tibi omnes per hos decem annos”, înseamnă „Mulțumiri tuturor pentru acești zece ani” în latină, reflectând recunoștința galeriei față de artiști, vizitatori, parteneri și prieteni care au susținut-o de-a lungul acestui parcurs de un deceniu.

Expoziția adună o selecție impresionantă de lucrări de artă reprezentând, practic, istoria artei românești: de la pristolnice, furci de tors, icoane, scoarțe, ceramică făurite de meșteșugari din secolul 19, la arta de șevalet începută de Aman, continuată apoi de Luchian, Grigorescu, Petrașcu, Pallady, Schweitzer Cumpăna, Ștefan Dimitrescu, Dumitru Ghiață, Nicolae Tonitza, la modernii Ion Țuculescu, Alexandru Ciucurencu și Corneliu Baba. Nu lipsesc nici pictorii români contemporani de valoare: Grupul Prolog - Paul Gherasim, Constantin Flondor, Ion Grigorescu, Matei Lăzărescu, Christian Paraschiv, Horea Paștina, Mihai Sârbulescu, Valentin Scărlătecu, Dan Mohanu - , Vasile Gorduz, Dinu Săvescu și mai tinerii dar foarte talentații Bogdan Vlăduță, Paul Timofei, Bogdan Turcea și Mircea Hristescu.

Galeria Română rămâne un pilon al culturii și artei în România

În cadrul expoziției, vizitatorii au ocazia să exploreze și să se conecteze cu operele de artă, să descopere noi perspective și să își exprime propriile interpretări și emoții în fața acestor creații artistice. Astfel, expoziția aniversară „Gratias Tibi Omnes per hos decem annos” reprezintă nu doar o ocazie de sărbătoare, ci și un prilej de reflectare asupra realizărilor galeriei în ultimul deceniu și de anticipare a provocărilor și oportunităților viitoare în promovarea și susținerea artei și culturii în comunitatea locală și dincolo de aceasta.

Galeria Română rămâne un pilon al culturii și artei în România, servind ca un spațiu vital pentru promovarea și aprecierea artei de calitate, precum și pentru susținerea și încurajarea artiștilor emergenți și consacrați. Expoziția cu vânzare rămâne deschisă până la 30 martie 2024, informează galeriaromana.ro.