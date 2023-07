Gâlceava „intelectualilor”. Bursuc și Salam și-au etalat nivelul cultural pe internet. Video

Doi importanți oameni ai unei părți a culturii române, Florin Salam și Dan Bursuc și-au dat arama pe față, cum se spune tradițional. Dacă nu ne-ar fi fost teamă de o amendă usturătoare din partea CNCD, am fi spus că cele două mari valori s-au porcăit ca la ușa cortului. Cum, însă, nu am vrea să ne trezim cu vreo reclamație, vom folosi un șablon larg uzitat în presa autohtonă și vom spune că cei doi au făcut un scandal monstru sau cât casa (cum preferați), într-un live online.

Scandalul dintre ei ar fi mai vechi, spun unii, iar motivul discordiei ar fi legat de contractele de reprezentare. Cei care știu despre ce este vorba, spun că afacerile lui Bursuc ar fi chituci, că maneliștii și lăutarii nu l-ar mai dori ca impresar. Iar acest lucru îl afectează la venituri. Cică. mai nou, Bursuc ar fi pus ochii pe o stea în devenire din lumea manelelor, un anume Lele, care însă i-ar fi întors spatele. Nu știm dacă i-a arătat și degetul mijlociu.

Ofensat, Dan Bursuc cere satisfacție, însă nu pe terenul de duel, ca în ultimul film al francizei John Wick, ci în justiție. Se spune că l-ar dori pe Lele la pușcărie motiv pentru care ar încerca să convingă autoritățile tânărul ar avea probleme legate de droguri.

Pe de altă parte, Florin Salam, a sărit în apărarea băiatului și, de aici, un întreg război cultural în lumea manelelor despre care spuneam mai devreme. Cei doi s-au prins la telefon împărțindu-și vorbe grele, mai ceva ca în ședințele din Parlament.

Disputa intelectuală dintre Salam și Bursuc

Polemica dintre Dan Bursuc și Florin Salam a avut parte de o deschidere ca la box. Primul a lovit Bursuc, „Ce faci mă Salame”, urmat de replica adversarului, „Uite pe live, ca boschetarii”. După care cei doi au explorat toate opțiunile pe care le-au avut la îndemână.

Dan Bursuc a punctat cu un „cum îți permiți tu să vorbești de mine așa?”, după care a lovit greu cu „te bag la pușcărie. Băi, drogatule, fii atent ce zic”.

De partea cealaltă, Florin Salam a ripostat necruțător cu un „Tu nu ești drogat, mă ? Să moară mama dacă ai vreun talent. Eu bare sunt artist. Te îmbraci prost rău de tot, ești pe vechi rău de tot. Te îmbraci scump, dar prost”.

Descumpănit, pe cale să-și piardă echilibrul, Bursuc a încercat să mai câștige un pic de timp repliindu-se cu „Să-ți meargă emisiunea bine. Fii atent, de mâine te caut eu”. Salam a continuat cu o serie amețitoare la corp și la figură: „știe lumea că umbli cu droguri la tine, mă?”, „Băi, drogatule, gata, că ești drogat, dacă nu erai drogat… ești praf”, „..tu ai intrat drogat, se cunoaște din voce, n-ai dicție”.

Totul spre deliciul celor care au urmărit disputa intelectuală a celor doi.

Dialogul care a făcut deliciul fanilor

Dan Bursuc: „Ce faci, mă, Salame?”

Florin Salam: „Uite pe live, ca boschetarii.”

Dan Bursuc: „Așa mare ai ajuns, ai ajuns de vârsta mea tu?”

Florin Salam: „Nu.”

Dan Bursuc: „Să moară familia mea dacă-mi place mie cum vorbești tu. Fii atent, eu am vorbit aici, mâine vreau să mă văd cu tine neapărat.”

Florin Salam: „Eu iau 5 000 pe oră.”

Dan Bursuc: „Lasă, mă, că îți dau ție 3 dolari pe un an. Fii atent ce-ți pun eu ție. Eu mâine te caut să stăm de vorbă amândoi. Cum îți permiți tu să vorbești, că eu te-am crescut pe tine, erai copil din ăla mic.”

Florin Salam: „Păi cine n-a fost copil, mă, mânca-ți-aș gura ta?”

Dan Bursuc: „Păi cum îți permiți tu să vorbești de mine așa?”

Florin Salam: „Eu nu ridic tonul la tine…”

Dan Bursuc: „Ascultă-mă puțin, dacă ești crescut de mine de mic, de la 13 ani, 14 ani. Cum îți permiți tu să vorbești de mine așa? Eu te-am mai iertat o dată la Buzescu acolo, că a vrut Bujilă să te bag în seamă, fii atent ce-și spun eu ție, să n-audă o țară întreagă”

Florin Salam: „Să mă bagi în seamă…”

Dan Bursuc: „De mâine ai de-a face cu mine, ține minte.”

Florin Salam: „Nu vezi că ai înnebunit, Bursucule.”

Dan Bursuc: „Pe bune, te bag la pușcărie. Băi, drogatule, fii atent ce zic.”

Florin Salam: „Tu nu ești drogat, mă, să moară mama dacă ai vreun talent. Eu bare sunt artist. Te îmbraci prost rău de tot, ești pe vechi rău de tot. Te îmbraci scump, dar prost.”

Dan Bursuc: „Să-ți meargă emisiunea bine. Fii atent, de mâine te caut eu.”

Florin Salam: „Nu veni în fața mea, eu sunt nebun. Nu veni, că scuip.”

Dan Bursuc: „De mâine te aranjez eu, te duc eu, te leg.”

Florin Salam: „Păi știe lumea că umbli cu droguri la tine, mă? Ia jură-te că nu umbli cu d-alea non-stop, când te-am văzut eu cu aia plină. Hai, jură-te acum, hai, ai curaj?”

Dan Bursuc: „Fii atent, ascultă-mă ce-ți spun eu ție…”

Florin Salam: „Băi, drogatule, gata, că ești drogat, dacă nu erai drogat… ești praf. Te aud prietenii tăi și te faci de râs, că ai intrat drogat. Măcar eu am intrat la caterincă, tu ai intrat drogat, se cunoaște din voce, n-ai dicție”.

De unde a pornit scandalul dintre cei doi

Nicolae Florin, zis Uku, fostul iubit al fiicei lui Dan Bursuc, a explicat de la ce a izbucnit războiul dintre cei doi mari oameni de cultură. Potrivit spuselor sale, maneliștii nu mai vor să fie reprezentați de Dan Bursuc, iar acesta ar recurge la tot felul de manevre dubioase pentru a-i ține aproape.

„Nu mai vrea să stea niciun lăutar lângă el. Acum vrea să-l ia pe Lele cu japca. Îl denigrează peste tot pe Lele, că se droghează, că face, că drege. Din cauza asta a luat Salam foc. El nu mai are niciun lăutar lângă el. Copilul de Aur mai are doar anul acesta contract cu el. Bursuc e disperat.

Vrea să-l acapareze pe Lele, să-l ia cu forța la el. Bursuc acum vrea să-i ia numele lui Lele, că e pus de el, cum a făcut cu Laura Vass, i l-a luat, iar acum o cheamă Laura Brumă. Salam i-a luat apărarea lui Lele, că de ce îl face drogat, când și Bursuc se droghează. Bursuc vrea să-l bage la pușcărie pe Lele, cu drogurile. Lele nu mai vrea să aibă nicio treabă cu Bursuc”, a declarat Uku pentru cancan.ro.

Nicolae Florin a mai spus că Dan Bursuc că ar fi ajuns să apeleze la clanurile interlope pentru a-și onora contractele. Maneliștii sunt revoltați!

„Bursuc e disperat. A luat unul dintre lăutari cu japca, după ce a apelat la membrul unui clan interlop. Și a stat omul ăla, Marius Olandezu, și a cântat toată noaptea. Bursuc a început să pună clanurile pe lăutari să-i trimită cu japca la program pentru că nu mai are control asupra lor”, a mai spus fostul iubit al fiicei lui Dan Bursuc.