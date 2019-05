Gafe electorale la Galați și Iași. „Bine ați venit la Piatra Neamț”

Premierul României a oferit un nou pretext de amuzament „gurilor rele”. Viorica Dăncilă a încurcat de două ori, în discursul său de sâmbătă, locul unde se desfășura mitingul PSD.





În loc să vorbească de Galați, orașul unde se afla, se pare că gândurile primei femei premier din România au rămas la Iași, locul în care a avut loc mitingul socialdemocraților din 9 mai și la care nu a reușit să participe. Prima greșeală a fost făcută în contextul în care ea critica Summitul de la Sibiu, unde nu a fost invitată de președintele Klaus Iohannis. „Am văzut doar poze, dar care este rezultatul acestui Summit, cum sunt reprezentate interesele românilor? De aceea, dragi români, facem aici Summitul de la Iași”, a spus premierul. Pe lângă faptul că a greșit locația unde se afla, Viorica Dăncilă a folosit necorespunzător termenul „summit”, când voia să spună „miting”. Dăncilă a comis-o din nou chiar la finalul discursului în care dorea să îi îndemne pe gălățeni să voteze pe 26 mai PSD. „Am venit la Iași… am venit la Galați, la Botoșani, am mers în Ardeal, pentru că cred că suntem într-un moment important. Votați candidații PSD la alegerile din 26 mai”, a mai spus ea.

Siegfried Mureșan întră în clubul gafeurilor

Orientarea în spațiu pare a fi unul dintre inamicii de temut ai politicienilor români, în campania electorală pentru europarlamentarele din 26 mai. După ce sâmbăta aceasta premierul Viorica Dăncilă a confundat de două ori Galați cu Iași, a venit rândul unui europarlamentar PNL „să dea cu bâta-n baltă”. Siegfried Mureșan pare că s-a molipsit de la prim-ministru legat de problemele punctuale geografice. Europarlamentarul liberal a confundat chiar la începutul discursului său, de la mitingul PNL din Iași, orașul în care vorbea cu Neamț. „Bine ați venit în Moldova! Bine ați venit la Piatra Neamț!”, a spus Mureșan. Acesta s-a corectat imediat cu zâmbetul pe buze, după ce colegii săi de pe scenă i-au atras atenția și s-au auzit câteva corecturi și din public.

