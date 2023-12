Gala Top 300 cei mai bogați români. Tudor Păcuraru: „Rolul scriitorului în secret este un rol umil, un rol tainic”

Scriitor și jurnalist, dar mai ales analist, colonelul Tudor Păcuraru, s-a aflat printre cei premiați de Revista Capital. La ridicarea premiului, analistul a spus:

„Așa arată un scriitor în secret. Multă lume, când a apărut volumul „Planul Nistru”, a considerat că eu nu exist. Mă aveți în fața dumneavoastră, chiar exist. Rolul scriitorului în secret este un rol umil, un rol tainic. El, ofițerul de analiză-sinteză, trebuie să sprijine decidenții în sesnul formării unei opinii informate. Aceste este un rol dificil. Am învățat să apreciez că EVZ și Evenimentul Istoric exact asta fac cu publicul larg, sprijină cititorii să își formeze o opinie informată despre puhoiul de date de actualitate care vine deasupra noastră. Am fost deosebit de onorat să fiu cooptat în echipa EVZ, unde am găsit o soridă formațiune de istorici. Oameni care prin înșuși meseria lor sunt obișnuiți să privească lucrurile exact așa, să le sintetizeze, să le analizeze, să le aranjeze, în serii inteligibile care să permită o opinie”.

Tudor Păcurau este, probabil, cel mai cautat analist la ora actuală și aparițiile sale pe majoritatea canalelor de știri sunt mai întordeauna fulminante. Majoritatea cărților sale au atins subiecte puțin spus controversate. Dezvăluirile sale, bazate pe documente palpabile, au stârnit puternice discuții publice.

Cine este Tudor Păcuraru

Fiul scriitorului și diplomatului român Francisc Păcurariu, își petrece cea mai mare parte a copilăriei și adolescenței în străinătate.Revenit în România în anul 1973, este absolvent al Colegiului Național ”I.L. Caragiale” din București. Debutează ca eseist în 1977, în revista literară clujeană ”Steaua”. Ulterior, colaborează și la alte publicații literare (”România Literară”, ”Familia”).

Își satisface stagiul militar cu termen redus, dobândind gradul de sublocotenent, apoi urmează cursurile Facultății de Limbi și Literaturi Străine a Universității București, pe care le absolvă în 1983, ca șef de promoție pe țară. Vreme de 3 ani (1983 – 1986) este profesor de limba franceză la Școala Generală nr. 219 Cernica. Odată stagiul la țară încheiat, în 1986 este angajat ca redactor la Editura ”Minerva” din București. În cei 4 ani care urmează publică, ca redactor de carte, 35 de volume. Vreme de doi ani (1988-1990) îndeplinește funcția de șef al Redacției ”Biblioteca pentru Toți” din cadrul Editurii Minerva, răstimp în care redacția publică 102 volume. Este redactor și co-autor al albumului memorial ”Mihai Eminescu – un veac de nemurire” (1989-1990).

În 1990, este numit prin HG al Guvernului Roman, secretar executiv al Fundației Culturale Române. În această calitate întemeiază – alături de Augustin Buzura și prof. Raoul Șorban – respectiva instituție culturală, predecesoare directă a actualului Institut Cultural Român. În decembrie 1990, este transferat la Departamentul Informațiilor Publice din cadrul Guvernului României. Expert guvernamental în echipele prim-miniștrilor Petre Roman, Teodor Stolojan și Nicolae Văcăroiu.

Printre informații

În august 1996 intră în rândul cadrelor militare active ale Serviciului Român de Informații. Se specializează în analiza-sinteza informațiilor clasificate.

După ce vreme de mai bine de douăzeci de ani ocupă diferite funcții manageriale de nivel mijlociu în cadrul unităților centrale ale Serviciului, în decembrie 2016 se retrage din activitate, cu gradul de colonel.

Astăzi, semnează deseori în Evenimentul Zilei și în Evenimentul istoric și, întotdeauna, are încă o carte în lucru.