Gala Premiilor Capital. Elvira Brătilă, Memorial Băneasa: „Chirurgia minim invazivă oferă tratamente de calitate”

Profesor dr. Elvira Brătilă, medic în cadrul Memorial Băneasa și fondatorul Endomedicare Academy, a fost premiat în cadrul Galei Premiilor Capital pentru introducerea în România a chirurgiei robotice în ginecologie.

„Este un premiu care mă onorează și mă bucur că am putut să introduc în ginecologie chirurgia robotică. Mai ales că sunt un adept al chirurgiei minim invazive. Și cred că, fiind educată din rezidențiat în ceea ce privește chirurgia minim invazivă, am putut să ofer pacientelor un tratament de calitate, o recuperare rapidă și chirurgia robotică. Despre care cred că va fi implementată și în programul național de cancer, pentru că, în primul rând, se adresează cazurilor oncologice. În al doilea rând, am venit și în sprijinul colegilor și am coagulat în jurul meu, de șase ani, o echipă extrem de solidă, care oferă pacientelor tratamente de calitate.”, a declarat prof. dr. Elvira Brătilă, pe scena Galei Premiilor Capital.

Un palmares profesional de excepție

Prof. dr. Elvira Brătilă este promotorul unor intervenţii și procedee terapeutice inovatoare în medicina românească, cu un palmares profesional impresionant. Este primul chirurg român care a utilizat chirurgia robotică în ginecologie. Dar și primul care a realizat intervenții prin proceduri minim invazive în tratamentul cancerului de col uterin. De asemenea, are la activ numeroase premiere în oncologia ginecologică, chirurgia endometriozei și al altor patologii uro-ginecologice complexe.

În prezent, medicul, care profesează în cadrul Spitalului Memorial Băneasa, utilizează tehnici inovatoare – chirurgia minim invazivă, laparoscopică sau robotică – în peste 95% dintre intervenţiile realizate.

Dr. Brătilă are și o intensă activitate științifică la nivel internațional. Este membru fondator al Societăţii de Endometrioză și Fertilitate Est-Europeană (EESEI). În cadrul acesteia a inițiat un program de studiu fundamental privind patogenia, diagnosticul si tratamentul endometriozei. De asemenea, a avut și numeroase cercetări în domeniul infertilității și îmbunătațirii prognosticului sarcinii și a nou-născuților. „Se dorește dezvoltarea de programe de popularizare a cunoștintelor necesare publicului larg. Prin intermediul lor se urmărește diminuarea factorilor de risc, îmbunătățirea tratamentului conservator și chirurgical și îmbunătățirea calității vietii bolnavilor cu endometrioză. Dar și a mijloacelor de ameliorare a fertilității și a îngrijirii nou-născuților.”, explică dr. Brătilă.

Medicul este și președinte al Societății Române de Uroginecologie, domeniu în care deține o vastă experiență.

Endomedicare Academy, un centru unic în România

În 2017, prof. dr. Brătilă a fondat Endomedicare Academy, un centru multidisciplinar integrat dedicat diagnosticului, tratamentului si chirurgiei minim invazive a endometriozei. Centrul ultraspecializat activează în cadrul Spitalului Memorial Băneasa.

Endomedicare Academy, concept unic în România, are ȋn focus ȋngrijirea medicală personalizată a pacientelor care se confruntă cu această patologie. În cei peste 15 ani de activitate a academiei, au fost realizate mai mult de 1.000 de intervenții complexe în cazuri de endometrioză profundă. 99% dintre aceste intervenţii au fost realizate prin chirurgie minim-invazivă, laparoscopic sau robotic. Acestea permit pacientelor să beneficieze de recuperare rapidă în doar 2-3 zile de spitalizare.

Centrul deține certificări europene la cel mai înalt nivel – EuroEndoCert și European Endometriosis League (EEL).

