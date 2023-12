Gala Premiilor Capital. Adrian Tănase, BVB: „Avem din ce în ce mai multe companii listate în ultimii ani”

CEO-ul Bursei de Valori București, Adrian Tănase, a fost premiat în cadrul Galei Premiilor Capital pentru creșterea puternică a acțiunilor BVB în ultimii doi ani.

„Vă mulțumesc pentru acest premiu. Am avut o evoluție foarte bună în ultimii ani. Bursa de valori este o companie privată listată și ea pe Bursa de Valori București și acțiunile noastre au evoluat foarte bine. Însă ceea ce este foarte important este că avem din ce în ce mai multe companii listate în ultimii ani. Avem 40 de companii care s-au listat la bursă, este un număr absolut record pentru noi ca instituție. Anul acesta am avut a patra cea mai mare listare la nivel mondial și prima la nivel european, listarea Hidroelectrica. Numărul de investitori crește, s-a triplat și am ajuns la 170.000 de conturi. Suntem promovați la statutul de piață emergentă și avem și concursul autorităților – simplificări fiscale și facilități pentru investițiile la bursă. Tot ce îmi doresc este să vedem din ce în ce mai mulți investitori, din ce în ce mai multe companii.”, a declarat Adrian Tănase, pe scena Galei Premiilor Capital.

Evenimentul poate fi vizionat integral pe pagina de Youtube Hai România.

16 trimestre de creștere consecutivă

BVB a înregistrat 16 trimestre consecutive de creștere, ca urmare a strategiei de dezvoltare din ultimii ani. În 2023, bursa de la București a atins un nou maxim istoric de 168.000 de investitori. Ceea ce reprezintă o creștere de 211% în ultimii 5 ani.

Anul acesta, BVB este și singura bursă din Europa prezentă în Top 5 IPO-uri (ofertă publică inițială) realizate la nivel global. Succes la care a contribuit masiv și derularea ofertei Hidroelectrica, prin listarea pachetului de acțiuni exclusiv pe bursa românească.

„BVB a beneficiat pe deplin de strategia de dezvoltare derulată în ultimii ani. Și rezultatele financiare recente confirmă acest lucru. De altfel, numărul celor care dețin acțiuni în cadrul emitentului BVB a depășit 5.000 de acționari. Ceea ce este o premieră și reprezintă o triplare față de nivelul de acum cinci ani. Interesul crescut s-a manifestat și la nivelul evoluției de piață. Acțiunea BVB a înregistrat în primele 10 luni o creștere de 100%, incluzând și dividendele.”, a declarat recent Adrian Tănase.

Locul patru în topul mondial

Oferta de 2 miliarde de dolari a Hidroelectrica (H2O) a plasat BVB pe locul patru în clasamentul mondial. Pe primul loc s-a situat IPO-ul Arm, în valoare de 5,2 miliarde dolari, listată pe bursa NASDAQ, din SUA. Pe locul doi s-a aflat compania americană Kenvue, listată pe bursa din New York (NYSE) la 4,4 miliarde dolari. Poziția a treia a revenit companiei Adnoc Gas din Emiratele Arabe Unite, listată pe bursa din Abu Dhabi la 2,5 miliarde dolari.

Listarea Hidroelectrica a crescut vizibilitatea pieței de capital din România. Potrivit oficialilor BVB, se înregistrează o creștere a companiilor locale în componența indicilor FTSE Russell și MSCI. Valoarea totală de tranzacționare de pe Piața Reglementată a BVB a consemnat un record absolut la finalul primelor 10 luni ale acestui an. Valoarea atinsă a depășit 29,4 miliarde de lei, respectiv 5,9 miliarde de euro. Lichiditatea medie zilnică în acest an a ajuns la 141 milioane de lei, echivalentul a 28,5 milioane de euro. Totodată, numărul tranzacțiilor a fost, la finalul lui octombrie, de peste 1,45 milioane.

Capital Top 300 cei mai bogați români

În cadrul Galei Premiilor Capital a avut loc și lansarea „Capital Top 300 cei mai bogați români“. Proiectul, una dintre cele mai longevive inițiative de acest fel din presa autohtonă, reprezintă un barometru al evoluției mediului de afaceri din România. „Capital Top 300 cei mai bogați români” ediția 2023 este disponibil la toate punctele de difuzare a presei și online, pe site-ul edituradecarte.ro, începând cu 15 decembrie 2023.

Gala Premiilor Capital ediția 2023 a fost organizată cu sprijinul: Reciclador, Philip Morris România, Lingemann Beschaffungssysteme, Catena, Exim Banca Românească, Rewire Interior Design și Galeria Romană.