EVZ Special Gala Performeri de Sănătate. Sînziana Burcea, psiholog clinician: „Sper din tot sufletul să putem face bine în continuare așa cum am făcut și până acum”







Psihologul Sînziana Burcea a adus metoda Mifne în România, o abordare inovativă creată de Dr. Hanna Alonim, specialist israelian în sănătate mintală cu origini românești. Această metodă se fundamentează pe teoria atașamentului și adoptă o viziune holistică asupra autismului, integrând aspectele biologice, psihologice, sociale și emoționale ale tratamentului la copii.

În cadrul Galei Capital Performeri de Sănătate, ediția 2024, Sînziana Burcea a primit premiul pentru „Introducerea în România a unei metode inovatoare de tratare a copiilor cu autism”.

„Nici nu am avut timp să am emoții! De peste 20 de ani sunt în domeniul psihologiei clinice și psihoterapiei. Specializarea mea de bază este autismul. Reprezint aici metoda Mifne România, adusă din Israel acum trei ani. Cum bine ați spus, a început totul cu o poveste, acum 18 ani, când am avut șansa să fie primul psiholog din România, în căutare de soluții pentru copiii cu autism, care a fost format la centru Mifne din Israel. Acesta este un institut de cercetare și de intervenție timpurie în autism. Dedic acest premiu doamnei doctor Hanna Alonim, care este cercetător în intervenții timpurii în autism și a inventat metoda Mifne, acum aproximativ 37 de ani.

Așadar, sunt 37 de ani de cercetare și de educație, pe care dumneaei a răspândit-o în lume, iar noi suntem al doilea centru din România, care tratează copii diagnosticați cu autism sub vârsta de doi ani, ceea ce este o noutate pentru întreg globul, nu doar pentru România. Sper din tot sufletul să putem face bine în continuare așa cum am făcut și până acum,” a transmis Sînziana Burcea pe scena Capital.

Centrul Mifne din Piatra Neamț are o abordare unică în tratarea copiilor cu autism

Terapia Mifne are o rată de succes de 88,3% atunci când este aplicată copiilor cu vârsta cuprinsă între 0 și 2 ani. “Există o fereastră de oportunitate în autism când este crucial să intervenim. În intervalul de vârstă 0-2 ani, plasticitatea creierului este la apogeu. Este perioada în care se pun bazele atașamentului, ale interacțiunii umane și comunicării. La vârsta de doi ani dezvoltarea structurilor biologice ale creierului este completă”, a explicat Sînziana Burcea.

Centrul Mifne din Israel a lansat prima scală din lume destinată diagnosticării precoce a autismului: scala ESPASSI. Aceasta arată faptul că semnele subtile ale autismului pot fi identificate încă din primul an de viață. Un studiu făcut de specialiștii de la centrul Mifne din Israel arată faptul că aceeași metodă, aplicată copiilor cu vârste cuprinse între 2 și 3 ani, are o rată de succes de numai 36%, subliniind urgența intervenției sub vârsta de doi ani.

Unicitatea metodei Mifne vine din faptul că tratamentul implică întreaga familie, programul terapeutic este intensiv iar vârsta copilului este foarte mică. Astfel, timp de 21 de zile, 7-8 ore pe zi, inclusiv sâmbăta și duminica, copilul afectat este scos din mediul său și introdus într-o cameră de terapie special amenajată, fără stimuli distractori. Părinții petrec timp alături de copil in acest cadru terapeutic, beneficiază de ședințe individuale și de cuplu, observă și primesc feedback și exersează tehnica jocului reciproc cu cel mic. Frații și surorile beneficiază în egală măsura de o atenție aparte.

Educație și diagnostic precoce în autism

„De fapt, frica existențială a copilului cu autism derivă din dificultatea lui de a se atașa de oameni și de a dezvolta relații umane puternice și durabile. Am fost fascinată să observ cum această metodă îl ajută pe copilul cu autism să dobândească o înțelegere profundă a lumii în care s-a născut și a relațiilor interumane. Dincolo de fascinația descoperirii acestei metode și a dorinței mele de a aduce metoda Mifne în România, pe parcursul anilor am realizat că eu rezonam cumva cu acești copii și cu situația familiilor lor,” a explicat psihologul.

Sînziana Burcea alături de echipa de la centrul Mifne din România din Piatra Neamț, se axează acum pe promovarea importanței primilor doi ani de viață și educarea mediului din România despre existenta steagurilor roșii în autism. Echipa este formată din psihoterapeuți și psihologi clinicieni care sunt formați și îndrumați de o altă echipă de specialiști din Israel. Și-au propus să formeze în jur de 12-15 medici pediatri și psihiatri pediatri în diagnosticarea precoce a autismului și să educe terapeuți Mifne în colaborare cu o Universitate din Romania.

Sînziana este primul psiholog român care a parcurs în anul 2006 stagiul de pregătire în centrul Mifne din Israel. Când un copil dezvoltă autism, familia devine disfuncțională, pentru că toți membrii sunt afectați. În România, 1 la 51 de familii suferă. Pe Sînziana Burcea, această realitate tristă a motivat-o să caute soluții și nu s-a lăsat până nu a reușit. Ea a deschis al doilea centru Mifne din Europa, chiar la noi în țară. Aceasta a fost, și este în continuare, lupta vieții ei. “A durat aproape 16 ai să aduc această metodă în România”, a spus ea.

Gala Capital Performeri din Sănătate

Pe data de 21 noiembrie, la Club ONE a avut loc Gala Capital Performeri din Sănătate, unde am celebrat împreună personalitățile marcante.

Gala capital Performeri din sănătate se află la cea de-a doua ediție, în centrul atenției fiind cadrele medicale. Pentru munca depusă de-a lungul timpului, aceștia au primit recunoaștere și aprecierea pe care o merită cu desăvârșire.

Gala Capital Performeri din Sănătate 2024 a fost realizată cu sprijinul partenerilor: MEDICI’S, EUMED, MEDIMA HEALTH, DENKMANN, ANTIBIOTICE IAȘI, SANADOR, CLUB ONE și PRIVILEG CATERING.

Revista Capital Top 100 Performeri din Sănătate, ediția 2024, este disponibilă din 22 noiembrie la punctele de difuzare a presei și online pe www.edituradecarte.ro.