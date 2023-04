Gala Excelență în Management. Roxana Popa, Asociația Voiajor: „Ne propunem să creștem impactul inițiativei Jobs for Ukraine”

“ “, a declarat Svitlana Koretska, Community Manager, reprezentanta Asociatiei Proiect Voiajor (Jobs for Ukraine), în cadrul galei de miercuri, 26 aprilie.

Proiectul Jobs for Ukraine, o platformă care oferă locuri de muncă cetățenilor ucraineni din toată lumea, a apărut ca o nevoie majoră după izbucnirea războiului. A început dintr-o colaborarea a unui start-up, Jobful, o banca, BCR, prin InnovX și a societății civile prin voluntari și alte companii internaționale precum Microsoft și EY.

Acesta a fost dezvoltat de Asociația Proiect Voiajor și este în prezent “un ecosistem viu și în continuă expansiune”, după cum spune Roxana Popa, anunțând că pe parcurs au participat și alte instituții financiare cum ar fi BERD sau ONU, alături de alte asociații și organizații private.

Această inițiativă îmbină tehnologia cu parteneriatele strategice „pentru a contribui la o societate mai prosperă și pașnică, prin programe de incluziune socio-economică”.

“Platforma și proiectul Jobs for Ukraine a atras în ultimul an angajatori, candidați și alți colaboratori din peste 55 de țări, platforma fiind vizitată de 144,000 de persoane de peste 780,000 de ori. În același timp, facilităm constant angajări ale persoanelor afectate de războiul din Ucraina în domenii diverse: producție, IT, HORECA, logistică și aducem oportunități de învățare persoanelor care au cea mai mare nevoie de ele”, a explicat Roxana Popa, directorul Asociației Voiajor.

Interes major din partea colaboratorilor pentru proiect

De asemenea, ea recunoaște că Jobs for Ukraine s-a bucurat de interes spre colaborare al instituțiilor statului, însă recunoaște că “există o compatibilitate redusă la nivel de tehnologii folosite, lucru care a îngreunat colaborarea pe această parte”.

„Jobs for Ukraine este un proiect care ne arată în fiecare zi, de un an de zile, cum parteneriatele între diverse tipuri de organizații și oameni, alături de tehnologie, pot produce un impact frumos și scalabil în societățile în care trăim”, a completat Roxana Popa.

“Cei mai mulți dintre noi tot învățăm și lucrăm să ne adaptăm la societatea în care trăim, însă societățile sunt mecanisme vii care ar trebui să ne reprezinte și susțină”, spune Roxana Popa, Director Executiv Asociația Proiect Voiajor.

Jobs For Ukraine este o platformă prin care cetățenii ucraineni afectați de război își pot găsi un loc de muncă. Până acum, 144,000 de persoane din 55 de țări au vizitat platforma Jobs4ukr.com de peste 780,000 de ori de la lansare.

„În 2023 ne propunem să creștem impactul inițiativei Jobs for Ukraine, ba chiar avem un nou proiect frumos în plan prin care vom putea oferi servicii integrate de incluziune economică prin sprijin în găsirea unui loc de muncă și servicii de îngrijire a copiilor pentru părinți în contexte vulnerabile din Ucraina și România.

În același timp, ne propunem să includem mai mulți români care se află în contexte vulnerabile în proiectele noastre și să îi sprijinim în găsirea unui loc de muncă potrivit. Pe termen mediu și lung vrem să construim programe și parteneriate educaționale care să ridice nivelul de adaptabilitate a forței de muncă din România (și nu numai) la ritmul schimbărilor sociale, economice și de mediu din lume”, a mai declarat aceasta.

Gala Capital Excelență în Management

Managerii de succes ai României au fost premiați în cadrul Galei Capital Excelența în Management, care a avut loc miercuri, 26 aprilie 2023, începând cu ora 19.30, la Phoenicia Grand Hotel și difuzată live pe pagina de Facebook Capital România și pe canalul de Youtube HAI Romania.

Încă din 2015, revista Capital organizează Gala Excelența în Management, eveniment în cadrul căruia se premiază performanțele managerilor din companii de renume ce activează pe piața din România, indiferent din industria din care fac parte sau de departamentul pe care îl conduc.

Managerii premiați în cadrul Galei Excelența în Management ediția 2023 au fost incluși și în Capital Top 100 Manageri, un proiect în cadrul căruia redacția Capital a analizat performanțele șefilor de departamente de la companii din toate domeniile de activitate, urmărind rezultatele, deciziile și acțiunile relevante desfășurate de aceștia în anul precedent.

Capital Top 100 Manageri ediția 2023 a fost lansat în cadrul evenimentului și este structurat pe 10 categorii: CEO, CFO, Director de Dezvoltare, Marketing și Vânzări, HR, CSR, Agenții de Publicitate, Administratori Publici, Educație și Cercetare, Cultură.

Revista Capital Top 100 Manageri va fi disponibilă din 27 aprilie la punctele de difuzare a presei și online pe www.edituradecarte.ro.