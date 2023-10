Gala Companii de elită. Orange România: „Ne urmăm misiunea de a fi vârf de lance în expansiunea noilor tehnologii în România”

În cadrul Galei Capital Companii de elită, Orange România a primit premiul „Lider în construcția rețelelor viitorului cu cea mai mare acoperire 5G”.

„Împlinim 26 de ani în 2023 și încă de la început și până în prezent am avut ca obiectiv principal să introducem cât mai repede noile tehnologii în rețelele noastre. Și să le oferim clienților noștri la prețuri cât mai bune și cât mai rapid. Am început cu 2G, în urmă cu 25 de ani, iar acum vorbim despre 5G, în condiții de piață mai puțin favorabile decât acum 15-20 de ani. Dar noi continuăm să investim și să ne urmăm misiunea de a fi vârf de lance în expansiunea noilor tehnologii în România”, a declarat Dorin Odiațiu, Public Affairs, Partnerships and Wholesale Director Orange România, pe scena Galei Companii de elită.

Rezultate în creștere constantă

De peste 20 de ani, Orange este unul din liderii industriei telecom locale, care oferă servicii integrate de voce, date fixe şi mobile și servicii TV pentru peste 10 milioane de clienți. Complementar, compania a dezvoltat divizia Orange Business Services, care acționează ca furnizor și operator de infrastructură, integrator de tehnologie și livrează servicii cu valoare adăugată. Totodată, este cel mai important furnizor de servicii de colocare din România, având 5 centre de date în țară. Activitatea este completată prin subsidiara Orange Money, care oferă servicii financiare.

Anul trecut, Orange a realizat prin cele trei companii din grup – Orange România SA, Orange România Communications SA și Orange Services SRL – o cifră netă de afaceri de 8,82 miliarde de lei, în creștere cu 70 de milioane față de anul anterior. Totodată, profitul net realizat în 2022 a fost de 625 de milioane lei, cu peste 6 milioane mai mare decât cel din 2021.

O rețea cu acoperire extinsă și calitate certificată

În prezent, Orange România asigură cea mai extinsă acoperire pentru rețeaua 4G: 98,38% din populația țării și 100% din populația urbană au acces la cel mai rapid internet mobil și cele mai performante soluții de comunicare. De asemenea, rețeaua 4G+ este disponibilă pentru 72,48% din populația națională.

Rețeaua 5G este disponibilă astăzi clienților din 17 orașe. Orange este singurul operator care oferă acoperire 5G în întregime în București și localitățile din județul Ilfov.

Performanţele Orange şi titulaturile de „Cea mai bună reţea mobilă“, „Cea mai rapidă reţea fixă și mobilă”, „Cea mai mare acoperire mobilă“ și certificarea pentru „Cea mai rapidă rețea 5G” au fost confirmate de rezultatele Speedtest by Ookla ca urmare a testelor realizate chiar de către utilizatorii de reţele mobile din România. Anterior, Orange a fost desemnată cea mai bună reţea de voce şi date din România, prin certificarea acordată de către Systemics PAB, potrivit studiului comparativ efectuat la nivel national, în perioada octombrie-decembrie 2021.

Orange Romania este parte din Orange Group, unul dintre cei mai importanți furnizori de servicii globale IT și de telecomunicații. Grupul operează rețele în 26 de tări și are peste 250 milioane de clienţi.

Începând din data de 20 octombrie, revista Capital Top 300 companii este disponibilă la punctele de difuzare a presei și online, pe site-ul edituradecarte.ro. Publicația include articole pe subiecte de actualitate, precum și informații despre cele mai importante companii din România.