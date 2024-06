EVZ Special Gala Capital Femei de Succes. Dana Vasilescu, președinte FEDEVO: „My Way este o poveste prin care copiii încearcă să-și găsească locul ca fiecare dintre noi”







Elevii au nevoie de susținere și consiliere vocațională. Astfel, proiectele care ajută în acest sens trebuie recunoscute. Dana Vasilescu, președintele Fundației pentru Educație și Vocație (FEDEVO) a fost premiată pe scena Galei Capital Femei de Succes, ediția 2024.

„Eu sunt un om mic pe o scenă atât de mare. Sunt un simplu profesor care a creat My Way într-o seară. Gândindu-se cum ar arăta lumea aceasta, dacă fiecare dintre noi am face ceea ce ne place să facem. Așa s-a născut My Way. O poveste prin care copiii încearcă să-și găsească locul ca fiecare dintre noi la un moment al vieții.

Nu este premiul meu, este premiul echipei mele mici, de altfel, care a fost lângă mine la bine, dar mai ales la greu și le mulțumesc din toată inima mea. Este premiul companiilor care și-au deschis porțile pentru ca acești copii de liceu să experimenteze visul pe care îl au în fața lor și din care încearcă să-și facă un drum. Este despre mentorii care le-au deschis ușile, inimile drumul și le-au spus poveștile lor care nu întotdeauna sunt doar cele din reviste sau din podcast-uri. Acest premiu este dovada vie a faptului că atunci când faci lucrurile din suflet, cineva mai devreme sau mai târziu o să vadă” a declarat Dana Vasilescu, pe scena Galei Capital Femei de Succes 2024.

În cadrul ediției 2024 a Galei Capital Femei de Succes, Dana Vasilescu, președintele Fundației pentru Educație și Vocație (FEDEVO), a fost premiată pentru dezvoltarea unui program de consiliere vocațională și orientare în carieră destinat elevilor.

Proiect în sprijinul tinerilor

De la vârste fragede suntem nevoiți să luăm anumite decizii, care urmează să ne dicteze viața de adult. Alegerea carierei este un pas important. Motiv pentru care există o mare nevoie de inițiative care să ghideze tinerii către alegerea potrivită pentru ei. În acest sens, Fundația pentru Educație și Vocație (FEDEVO) a dezvoltat „My Way“. Un program de consiliere vocațională și orientare în carieră. Proiectul este adresat atât elevilor din ciclul primar, cât și celor de gimnaziu și liceu.

„Anul acesta, Programul MyWay va trece granițele Municipiului București și ale Județului Ilfov. Pentru a putea veni în sprijinul cât mai multor elevi de liceu care doresc să descopere și să-și experimenteze visul. Cred cu tărie că elevii au nevoie de consiliere vocațională. Iar un parteneriat cât mai amplu cu mediul privat ar oferi posibilitatea de a experimenta practic domeniul de activitate ales pentru admiterea la facultate“, a declarat Dana Vasilescu, președinte FEDEVO, pentru revista Capital.

Programul My Way

Dana Vasilescu este profesor și se bucură că viața a ajutat-o să-și descopere vocația. În anii săi de experiență, a interacționat cu multe tipuri de oameni și și-a dorit să scoată la iveală ce este mai bun din fiecare copil pe care îl avea în clasă. „M-am ambiționat să descopăr ce este în spatele fiecărui copil considerat Altfel“, a subliniat Dana Vasilescu.

„Sunt un om în primul rând, îmi pasă de cei din jurul meu. Iubesc oamenii și cred în ei, învăț din propriile greșeli și îmi ascult întotdeauna intuiția. Programul My Way a schimbat multe vieți. A reușit să deschidă uși unor adolescenți care au un potențial foarte mare. Dar cărora le lipsea locul și omul potrivit care să îi ajute să își descopere propriile resurse și să îi facă să aibă încredere în ei“, a spus Dana Vasilescu.

Capital Top 100 Femei de Succes

În cadrul Galei Capital Femei de Succes a avut loc lansarea „Capital Top 100 Femei de Succes” Ediția 2024. Acest proiect are în vedere recunoașterea meritelor și implicării femeilor în dezvoltarea mediului economic și social din România.

Au fost premiate femei de afaceri, fondatoare ale unor companii, lideri ai instituțiilor publice, dar și personalități ale vieții artistice, din lumea sportului sau mass-media. Revista Capital dorește să omagieze realizările femeilor de succes din diferite domenii precum economic, financiar, politic, social, management, sport și media.

Revista „Capital Top 100 Femei de Succes“ Ediția 2024 este disponibilă la toate punctele de difuzare a presei, dar și online, pe site-ul edituradecarte.ro.

Evenimentul este organizat cu sprijinul: RECICLAD’OR, CATENA, CARREFOUR, APOLODOR, TINMAR ENERGY, REWIRE INTERIOR DESIGN, GALERIA ROMANĂ, ONE CLUB, MAGNOLIA, PRIVILEG și CLASSY DECO.

Parteneri media: www.capital.ro, www.evz.ro, www.infoactual.ro, www.infofinanciar.ro.

Evenimentul poate fi vizionat integral pe pagina de Youtube Hai România.