Gala Capital. Alina Donici, Artesana: „Succesul necesită determinare, rezistență și gândire strategică“

Artesana și-a consolidat în ultimii ani imaginea de brand de succes, prin aprecierea tot mai mare de care se bucură atât pe piața locală, cât și la nivel internațional. Un rezultat la care Alina Donici, cofondatoarea companiei, a contribuit decisiv și care a fost premiat în cadrul Galei Capital Femei de succes, Ediția 2024.

Alina Donici, cofondatoare a brandului de produse lactate Artesana alături de soțul său, a primit în cadrul Ediției 2024 a Galei Capital Femei de succes premiul pentru „Performanță în industria alimentară cu produse sănătoase“.

„Este o onoare această recunoaștere. Se pare că nu am muncit degeaba 14 ani în industria alimentară. Povestea Artesana a pornit de la un om nebun, care este alături de mine și astă-seară, soțul meu, care a mâncat o bucată de brânză în Spania și a zis «Facem și noi o fabrică în orașul nostru natal, Tecuci». Zero experiență – și eu, și el. Astăzi mă consider cu experiență – știu să fac și iaurt, și brânză și se pare că nevoia te învață foarte multe lucruri. Mulțumesc Capital pentru această recunoaștere, vom merge înainte.“, a declarat Alina Donici pe scena Galei Capital.

Fondatoarea brandului Artesana a evidențiat și aportul important al echipei, care „a preluat visul nostru nebun și misiunea, iar astăzi avem campanii în școli. Avem deja doi ani de când îi învățăm pe copii să citească eticheta și să recicleze borcanele de sticlă. O să continuăm și în direcția asta. Și, nu în ultimul rând, vreau să le mulțumesc celor trei copii ai mei, care au înțeles că mai am încă unul, al patrulea, care se numește Artesana.“

O nouă fabrică inaugurată în 2023

Povestea brandului de produse lactate Artesana, creat de soții Alina și Daniel Donici, a început în 2008, iar prima fabrică a intrat în funcțiune în 2012. De-a lungul timpului, Artesana a devenit un nume cunoscut pe piața locală. Dar și internațională – anul trecut a câștigat premiul Go Global 2023, în SUA, și International Food Transition Award din partea Carrefour. Sunt doar câteva distincții dintr-o panoplie mult mai bogată.

Anul trecut a marcat însă și alte realizări importante pentru companie. „În primăvara lui 2023 am inaugurat noua noastră fabrică, în Tecuci, județul Galați, lângă vechea fabrică. Noua fabrică este de departe o mare realizare. Dincolo de faptul că ne mărește considerabil capacitatea de procesare – ne permite să fim astăzi prezenți în peste 2.500 de magazine. Este un simbol al ambiției noastre și încăpățânării de a continua, fără a face niciun compromis.“, ne-a declarat Alina Donici.

Iar ambițiile fondatorilor sunt mari: extinderea gamei de produse, o prezență mai bună în HoReCa și, de ce nu, și export.

Rețeta succesului în industria de lactate

Potrivit cofondatoarei Artesana, succesul companiei se bazează pe două ingrediente esențiale: calitate și autenticitate.

„Ne-am diferențiat pe o piață foarte competitivă atrăgând iubitorii de lactate exigenți, care prețuiesc produsele naturale și sănătoase.“, explică Alina Donici.

Unul din secrete este însă și prioritizarea procesării minime. Dar și investițiile în echipamente de ultimă generație și respectarea standardelor stricte de producție.

„În cele din urmă, succesul companiei depinde de capacitatea sa de a găsi un echilibru între tradiție și inovație. Oferim astfel produse lactate excepționale care captivează piața, onorează în același timp esența ingredientelor naturale.“, precizează antreprenoarea.

Provocările nu au lipsit

Provocările au marcat povestea Artesana încă de la început. Cei doi antreprenori au pornit afacerea girând cu apartamentul lor și casa părinților.

„Cu toate acestea, poate cele mai mari provocări încă nici nu ne-au ajuns. Pentru că fiecare zi aduce altele noi. Ce mă motivează însă este pasiunea adânc înrădăcinată pentru fabricarea de produse lactate excepționale. Într-o nișă a industriei dominată în mod tradițional de antreprenori bărbați. Angajamentul nostru neclintit față de calitate și autenticitate ne-a câștigat respectul în industrie.“, precizează cofondatoarea companiei.

Pasiunea este un ingredient-cheie în reușita obținută de Alina Donici. „ A deveni o femeie de succes în industria produselor lactate necesită un amestec de determinare, rezistență și gândire strategică. Este esențial să ai o pasiune profundă pentru meșteșug și un interes real pentru afacerea cu produse lactate. (…) Pasiunea te conduce să depășești provocările și să îți îmbunătățești continuu abilitățile și cunoștințele.“, a precizat Donici.

Capital Top 100 Femei de succes din România

În cadrul Galei Capital Femei de succes a avut loc și lansarea „Capital Top 100 Femei de succes din România“ Ediția 2024. Proiectul reunește personalități de seamă, femei de afaceri, în funcții de management în companii private și instituții publice, antreprenoare, personalități ale vieții artistice, din domeniul cercetării și educației, din lumea sportului și societatea civilă cu rezultate și performanțe remarcabile. „Capital Top 100 Femei de succes din România“ Ediția 2024 este disponibil la toate punctele de difuzare a presei. Dar și online, pe site-ul edituradecarte.ro.

